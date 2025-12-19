Zaragoza invertirá 1,2 millones en reurbanizar los conjuntos urbanos de Aloy Sala y de Vizconde de Escoriaza

Archivo - Viviendas Vizconde de Escoriaza de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda dará luz verde a la adjudicación de las obras de reurbanización de los Conjuntos Urbanos de Interés (CUI) de Aloy Sala, en Tenerías dentro del Casco Histórico; y de Vizconde de Escoriaza, en Las Fuentes.

La actuación supondrá invertir 1.229.482,75 euros tanto de Fondos Next Generation EU, como del presupuesto municipal, ha explicado el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, quien ha recordado que "se avanza en transformar estos barrios que, además de ser beneficiarios de ayudas para que los propietarios ejecuten obras de rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad, incluyen proyectos de regeneración de la escena urbana".

Las zonas de Aloy Sala y Vizconde de Escoriaza lleva más de tres décadas "abandonadas" hasta que "el Gobierno de Natalia Chueca ha emprendido estas acciones, ayudando a los vecinos de estos barrios, y extendiéndolo poco a poco al resto de estos conjuntos", gracias "a la excelente labor de Zaragoza Vivienda, que ha sabido captar y canalizar fondos europeos para acompañar en la transformación de estas áreas", ha remarcado Rodrigo.

En el CUI Aloy Sala Zaragoza Vivienda propondrá adjudicar el contrato de las obras de urbanización del ámbito 2 en su fase 2, financiado por fondos Next Generation UE, a la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, por 831.442,75 euros, IVA incluido.

Se impulsará la reurbanización de la calle de Pedro de Alvarado, así como un vial paralelo que es una prolongación de la calle del Doctor Blanco Cordero.

En la calle Pedro de Alvarado, "se renovarán completamente todos los servicios municipales: red de abastecimiento, red de saneamiento y alumbrado público, así como todos los servicios de compañías privadas de electricidad, gas y telecomunicaciones", ha recordado Rodrigo. La propuesta exterior es "crear una plataforma única a cota cero de prioridad peatonal, con acceso rodado permitido únicamente para accesibilidad de emergencias y bomberos, lo que supondrá actuar en una superficie de 998,22 metros cuadrados", ha detallado el concejal, quien ha destacado la necesidad de "avanzar en las accesibilidad integral en el espacio público".

Al inicio y al final de la zona de actuación se hará una rampa de transición con cambio de rasante y rebaje de bordillo en el ancho correspondiente al de la zona destinada a circulación restringida, y se encontrará flanqueado a ambos lados por sendas franjas de baldosa podotáctil. Además, las 13 luminarias que se instalarán serán de tecnología LED de alta eficiencia energética.

A todo ello se suman 9 bancos y 19 jardineras para hacer del espacio público una zona más amable con el ciudadano, más verde y sostenible. Se transformará así un vial que en la actualidad tiene muy poco tránsito, dado que es una calle sin salida, a la que se accede desde la calle Vicente López Abadía, y que tiene unas aceras de dimensiones inferiores a 1,40 metros incluyendo bordillo.

En la fase inicial se contempla la colocación de un ascensor por cada bloque de viviendas que se instala en el exterior del mismo, ocupando vial público, lo cual conlleva la organización y reurbanización de dichos viales mediante una propuesta ambiciosa y modernizada que aporta cambios sustanciales al espacio público aumentando la calidad de los mismos.

En la calle de Pedro de Alvarado se actuará en su paralela, donde también se renovarán por completo todos los servicios municipales y de compañías privadas y se apostará por crear una plataforma única a cota cero de prioridad peatonal, aunque en este caso tendrá acceso rodado restringido en la zona central, únicamente para dar continuidad de tráfico a la calle Blanco Cordero y accesibilidad de emergencias y bomberos.

Se eliminan las zonas de aparcamiento y la superficie de la actuación aquí será de 849,49 metros cuadrados. Se incluirán 7 luminarias LED, 6 bancos, 16 jardineras, y pavimentos diferenciados.

"El objetivo es crear un espacio más amable del que puedan disfrutar los vecinos, con presencia de vegetación en lugar de vehículos, con lo que implica desde el punto de vista medioambiental", ha apuntado Rodrigo.

Se realizará una modulación de los elementos entre las cajas de ascensores de nueva creación, mediante la disposición de una serie de maceteros y bancos que se situarán al tresbolillo en un lado y otro de la calle aunque manteniendo una alineación.

En Aloy Sala, los fondos Next Generation europeos para rehabilitación han comenzado a dar sus frutos. Tras una primera fase, está en marcha una segunda, que afecta a estas calles mencionadas, y donde se beneficiarán 144 viviendas con una superficie de actuación aproximada de 0,16 hectáreas, para lo que se ha previsto un coste total de la actuación de 6.563.640,00 euros, IVA incluido IVA, que incluye acciones de rehabilitación de los edificios, retirada del amianto y la regeneración urbana ahora aprobada.

La subvención alcanzará los 3.991.280 euros y los particulares aportarán, para esta segunda etapa de actuación, 2.572.360 euros. En esta fase un propietario mayoritario cuenta con 76 viviendas, sobre las 144 viviendas. De las 68 viviendas restantes se consideran vulnerables un 40% lo cual representa un 18,88% del total de esta fase.

REURBANIZACIÓN EN LAS FUENTES

También, Zaragoza Vivienda también propondrá adjudicar el contrato de urbanización del ámbito 1 fase 1 del CUI Vizconde de Escoriaza, en las Fuentes, pero a Construcciones Pellicer, por importe de 398.040 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 3 meses.

Se conseguirá así una transformación única de un área histórica promovida en su día por la sociedad Tranvías de Zaragoza para satisfacer las demanda de viviendas de sus trabajadores, cuando ocupaba la dirección de la empresa Ángel Escoriaza.

En 1945 se edificaba así sobre este solar del distrito de Las Fuentes, que tenía 8.775 metros cuadrados. Las casas que forman este conjunto ocupan una manzana rectangular, en la que los bloques de viviendas, de tres plantas, se disponen de forma perimetral alrededor de un gran patio interior en cuyo centro, de forma aislada pero ambos adosados, se situaban la capilla y la escuela, que ahora se conservan para usos comunitarios del barrio.

En total son 124 viviendas, unos 48 metros cuadrados cada una, que tuvieron en origen hasta 24 tiendas. Este CUI también está acometiendo con sus comunidades de propietarios y con ayudas procedentes de fondos europeos gestionadas a través de Zaragoza Vivienda las obras de mejora de sus inmuebles para aumentar la eficiencia energética y la accesibilidad.

En este caso, se trata de un paquete de 2,6 millones de euros de los que se beneficiarán las 124 viviendas y todos los portales. El proyecto abarca los 6 bloques residenciales de la urbanización con actuaciones sobre la envolvente de cada uno. El objetivo es reducir la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en no menos del 35% y la demanda del consumo de energía primaria no renovable también del conjunto en al menos un 60%.

También se reurbanizará el entorno con la renovación integral las redes de saneamiento y de alumbrado público del interior del conjunto urbano, ya que está obsoleto, es poco eficiente, y genera problemas de inseguridad por falta de iluminación, además de tener elevados costes de mantenimiento y consumo.

Asimismo, se incorporará un sistema de control de accesos para evitar la entrada incontrolada de vehículos ajenos al vecindario y los daños y hundimientos en el pavimento que se han producido. Estas actuaciones incluirán también la renovación total del área de juegos.

En total, se intervendrá en una manzana de 8.750 metros cuadrados de superficie comprendida entre las calles Eugenia Bueso, Fray Luis Urbano, Rudesindo Nasarre y San Adrián de Sasabe.