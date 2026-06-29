Zaragoza lidera el proyecto europeo SYSTEMICO para impulsar la descarbonización en la industria

El Ayuntamiento de Zaragoza, CIRCE, URBASER, Arpa y Asociación de Empresarios de los Polígonos Industriales de la Puebla de Alfindén suman fuerzas en este ambicioso proyecto que conecta energía, residuos, industria, movilidad y uso del suelo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza liderará la participación española en el proyecto europeo SYSTEMICO, una iniciativa que busca acelerar la transición hacia modelos industriales y urbanos más sostenibles mediante la integración de la economía circular y la mitigación del cambio climático. El programa, en el que participan más de 30 entidades de ocho países europeos, contará con un presupuesto cercano a los nueve millones de euros y convertirá a la capital aragonesa en una de las cuatro ciudades piloto donde se desarrollarán actuaciones demostrativas con intención de ser replicadas en otros territorios europeos.

La presentación del proyecto ha contado con la participación de la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans; el director general de CIRCE, Andrés Llombart; la CEO de Arpa Equipos Móviles de Campaña, Clara Arpa; el director de la Asociación de Empresarios de los Polígonos Industriales de La Puebla de Alfindén, Carlos Querol, y el coordinador técnico del Centro de Innovación Tecnológica para el Tartamiento de Residuos Alfonso Maíllo (CIAM) de Urbaser, Alberto Gala.

La iniciativa se enmarca dentro de la Misión Europea de las 100 Ciudades Climáticamente Neutras e Inteligentes y de la Iniciativa de Ciudades y Regiones Circulares (CCRI), con el objetivo de desarrollar sistemas inteligentes que conecten energía, residuos, industria, movilidad y planificación territorial para avanzar hacia la neutralidad climática.

En el caso de Zaragoza, el proyecto atraerá alrededor de 1,1 millones de euros de financiación europea y servirá para demostrar cómo la colaboración entre administraciones, centros tecnológicos y empresas puede acelerar la transformación de los entornos industriales.

Durante la presentación, Blanca Solans ha destacado que, más allá de la financiación, el verdadero valor de SYSTEMICO reside en el liderazgo que asume la ciudad dentro de las políticas europeas de sostenibilidad. "No es tan importante el montante económico como el liderazgo de ciudad y la capacidad de reunir actores alineados con la innovación para alcanzar objetivos comunes", ha señalado.

La consejera ha explicado que el Ayuntamiento ejercerá un papel de coordinación institucional para trasladar a Europa cómo una gran ciudad puede colaborar con su entorno metropolitano para impulsar procesos de descarbonización y convertir los polígonos industriales en espacios más eficientes y sostenibles.

UN PLAN PARA TRANSFORMAR LOS PLÍGONOS INDUSTRIALES

Uno de los principales ejes del proyecto será el desarrollo de una hoja de ruta hacia la neutralidad climática en el polígono industrial de La Puebla de Alfindén, donde se analizará cómo integrar energías renovables, mejorar la eficiencia energética, fomentar el uso circular del agua y promover la simbiosis industrial entre empresas.

El director general de CIRCE, Andrés Llombart, ha explicado que el objetivo es "bajar la sostenibilidad del terreno" y actuar desde la unidad más básica del tejido económico, los polígono industriales. Según ha indicado, el proyecto pretende demostrar que la economía circular solo puede consolidarse si se actúa sobre todos los elementos que forman parte del ecosistema productivo.

Llombart también ha resaltado el papel innovador del Ayuntamiento de Zaragoza, al considerar que no solo impulsa políticas de sostenibilidad, sino que facilita el desarrollo de proyectos innovadores mediante la coordinación entre administraciones, empresas y centros tecnológicos. A su juicio, esa implicación institucional permitirá adaptar normativas y eliminar obstáculos que habitualmente dificultan la implantación de nuevas soluciones.

Como coordinador técnico de demostración española, CIRCE será además el encargado d desarrollar las herramientas tecnológicas, coordinar la participación del consorcio español con el resto de socios europeos y aportar modelos de análisis, evaluación de impacto y monitorización digital.

El proyecto reúne a entidades de España, Grecia, Italia, Suecia, Bulgaria, Dinamarca, Noruega y Reino Unido, permitiendo compartir los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos piloto y facilitar su posterior implantación en otros teritorios.

ENERGÍA RENOVABLE Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Otra de las actuaciones estratégicas de SYSTEMICO se desarrollará en la planta de tratamiento de residuos gestionada por Urbaser en Zaragoza, donde se trabajará en la transformación de residuos sólidos procedentes del proceso de digestión anaerobia en carbón activo destinado a la depuración del biogás.

El coordinador técnico del CIAM de Urbaser, Alberto Gala, ha explicado que esta solución permitirá convertir un residuo cada vez más complejo de gestionar en un recurso útil para las propias instalaciones, reduciendo la dependencia de materiales externos y reforzando el modelo de economía circular.

"Queremos transformar un residuo en un producto que ayude a depurar contaminantes y que pueda utilizarse dentro de la propia biorefinería", ha indicado Gala, quien ha recordado a su vez, que la compañía ya desarrolla junto al Ayuntamiento de Zaragoza otros proyectos vinculados a la valorización de residuos, como la biorefinería urbana inaugurada en 2024.

Por su parte, Arpa Equipos Móviles de Campaña aportará su experiencia en almacenamiento de energías renovables, hidrógeno verde y tratamiento del agua para favorecer la descarbonización de las pequeñas y medianas empresas instaladas en los polígonos industriales.

Su directora ejecutiva, Clara Arpa, ha defendido que uno de los principales retos consiste en demostrar que la transición energética también es posible para las empresas de menor tamaño. "Queremos ayudar a las pequeñas industrias a comprobar que la descarbonización no es un objetivo reservado únicamente para las grandes compañías", ha afirmado.

Arpa ha añadido que el proyecto permitirá avanzar hacia polígonos industriales capaces de gestionar sus propios recursos energéticos y residuos, incrementando su autonomía y sostenibilidad.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON VOCACIÓN EUROPEA

La Asociación de Empresarios de los Polígonos Industriales de La Puebla de Alfindén desempeñará un papel fundamental facilitando la participación de las cerca de 500 empresas instaladas en el polígono, la mayoría pequeñas y microempresas.

Su director, Carlos Querol, ha detallado que la asociación aportará la información necesaria para elaborar los diagnósticos y análisis que el resto de socios del consorcio.

Durante el acto, Blanca Solans ha subrayado que SYSTEMICO representa el modelo de colaboración que promueve la Comisión Europea al reunir administraciones públicas, centros tecnológicos, grandes empresas y tejido empresarial local bajo un objetivo común.

La consejera municipal ha remarcado que las ciudades son "los mejores socios de la Unión Europea para poner en práctica las políticas comunitarias" y ha defendido que Zaragoza puede convertirse en un referente europeo mostrando cómo coordinar la transición ecológica junto a su entorno metropolitano.

"Queremos que las conclusiones de este proyecto puedan aplicarse primero en nuestros polígonos industriales y posteriormente extrapolarse a otras ciudades europeas", ha concluido Solans, quien ha recordado que la iniciativa reúne todos los elementos que demanda la Unión Europea: innovación, colaboración público-privada, transferencia de conocimiento y compromiso con la neutralidad climática.