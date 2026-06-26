Zaragoza mantiene el ritmo de su transformación urbana con seis nuevas obras

El concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras, José Miguel Rodrigo, destaca que, aunque estas obras necesarias generan inconvenientes puntuales, representan el inicio de una ciudad mejor conservada, más eficiente y habitable. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza afrontará la próxima semana un nuevo capítulo de su plan de transformación urbana con la ejecución simultánea de grandes proyectos de reforma y seis actuaciones de menor envergadura que implicarán cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y modificaciones puntuales en la movilidad.

El concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras, José Miguel Rodrigo, ha detallado este viernes el estado de las obras y las afecciones previstas, insistiendo en que, aunque los trabajos generan molestias, son "absolutamente necesarios" para renovar infraestructuras que llevaban décadas sin una rehabilitación integral.

Rodrigo ha reconocido que la coincidencia de numerosas obras en distintos puntos de la ciudad supone un inconveniente para vecinos y conductores, pero ha subrayado que responde a la convivencia entre grandes proyectos de transformación, actuaciones ordinarias de mantenimiento y otras intervenciones promovidas por terceros, como las que Zaragoza Alta Velocidad ejecuta en el entorno del Portillo.

El edil ha recordado que estas actuaciones no obedecen a decisiones "caprichosas", sino a la necesidad de modernizar tanto la superficie urbana como las infraestructuras situadas bajo el subsuelo. "Zaragoza se está transformando y estamos impulsando un esfuerzo real de mantenimiento y conversación que, aunque a corto plazo conlleva inconvenientes inevitables, es totalmente necesario para garantizar un espacio público de calidad y de futuro", ha señalado.

En cuanto a los principales proyectos actualmente en marcha, Rodrigo ha explicado que las obras del entorno del Portillo, la avenida Valencia, el Coso y San Miguel, Pedro Cerbuna y el entorno del río Huerva mantienen su planificación sin novedades destacadas.

Según ha indicado, los desvíos del transporte público y los itinerarios alternativos establecidos están funcionando correctamente y el tráfico circula con fluidez en puntos especialmente sensibles como el cruce de paseo María Agustín con San Josemaría Escrivá de Balaguer. A ello ha contribuido también el descenso de vehículos registrado tras la finalización del curso escolar.

El responsable municipal ha pedido a los conductores que continúen utilizando los recorridos alternativos que ya han incorporado a sus desplazamientos habituales, al considerar que "han demostrado funcionar correctamente" y permiten distribuir mejor los flujos de tráfico durante la ejecución de las obras.

REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO POR LOS CONCIERTOS

Coincidiendo con los conciertos previstos este sábado, 27 de junio, y el próximo 3 de julio en el Ibercaja Estadio, el Ayuntamiento reforzará el transporte público para facilitar los desplazamientos de los asistentes.

En el caso del autobús urbano, se habilitará una lanzadera especial, la línea EM3, que conectará Puerta del Carmen con la calle Luciano Gracia, junto al estadio, pasando por Plaza de Europa. El servicio contará con doce autobuses y una frecuencia aproximada de cuatro minutos. El sábado funcionará entre las 20.30 y las 02.30 horas, mientras que el viernes 3 de julio lo hará desde las 19.00 hasta la 1.00 de la madrugada.

El servicio del tranvía también incrementará su capacidad con la incorporación de cuatro unidades dobles adicionales antes y después de los conciertos, permitiendo reducir la frecuencia de paso hasta los cinco minutos. Además, el servicio nocturno habitual de los sábados continuará operativo hasta la una y media de la madrugada.

Junto a estos dispositivos especiales, el Ayuntamiento ejecutará seis actuaciones puntuales repartidas por distintos barrios de la ciudad. La de mayor duración será la renovación de la red de abastecimiento en la calle Antonio Gil de Jasa, entre el 29 de junio y el 24 de julio, que obligará a cortar completamente el tráfico entre Alar del Rey y Zumalacárregui, aunque se garantizará el acceso a los garajes y se mantendrán los veladores y las plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

También el martes, 30 de junio, se renovarán elementos de registro en el paseo Reyes de Aragón, unos trabajos que implicarán restricciones de acceso desde Duques de Alba para vehículos de más de 3,5 toneladas y el desvío temporal de la línea 58 de autobús.

REPARACIONES, ENERGÍA SOLAR Y NUEVAS ACTUACIONES EN VARIOS BARRIOS

Otra de las intervenciones afectará a la calle Maestre Racional, donde hasta el 7 de julio se reparará el pavimento de la acera a la altura del número 16. Durante las obras, se ocupará uno de los carriles de circulación, aunque el tráfico se mantendrá en ambos sentidos mediante regulación con prioridad de paso y un pasillo protegido para los peatones.

En el entorno del pabellón Siglo XXI comenzará la instalación de placas fotovoltaicas dentro del proyecto municipal de transición energética. Los trabajos, previstos hasta el 27 de agosto, ocuparán progresivamente gran parte del estacionamiento situado entre el complejo deportivo y el instituto Miguel Molinos.

Asimismo, entre el 29 y el 30 de junio se renovarán un sumidero y una rígola en la calle Paolo Veronese, actuación que requerirá ocupar el carril derecho en el acceso a la avenida Tiziano.

Por su parte, avenida San José de Monzalbarba será objeto de una cata técnica de prospección en el paso inferior de la A-68. Las obras, previstas hasta el 2 de julio, permitirán mantener la circulación mediante paso alternativo regulado con señalización.

Para facilitar la planificación de los desplazamientos, Rodrigo ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene operativo un sistema de información permanente a través del portal web 'Zaragoza se transforma', canales específicos de WhatsApp, las páginas de Avanza y Tranvías de Zaragoza, las redes sociales municipales y comparecencias informativas semanales.

El concejal ha concluido con un agradecimiento a la colaboración ciudadana durante este periodo de intensa actividad constructiva y ha insistido en que todas estas actuaciones persiguen un mismo objetivo: "Construir una ciudad mejor conservada, más eficiente, más habitable y con una mayor calidad de vida para todos los zaragozanos".