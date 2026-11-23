La concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, durante su visita a la zona reformada. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha finalizado la obra del acceso al Colegio Público Ricardo Mur de Casetas con el objetivo de reforzar la seguridad de los peatones en el entorno de los centros educativos y facilitar la movilidad diaria de alumnos, familias y vecinos.

La intervención ha contado con una inversión de 146.095 euros (IVA Incluido) y se ha desarrollado en el vial que rodea el Centro Deportivo Municipal de Casetas, conectando la avenida Constitución con la calle Baleares, donde se encuentran tanto el Colegio Público Ricardo Mur como el IES Ángel Sanz Briz.

La actuación responde al incremento del tránsito de peatones y vehículos registrado tras la apertura del nuevo colegio y a la necesidad de dotar a esta zona de un acceso peatonal seguro, ya que hasta entonces carecía de aceras, explica la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa. El proyecto ha consistido en la construcción de una nueva acera que rodea el colegio para garantizar un recorrido accesible y seguro hasta los centros educativos.

Asimismo, se han ejecutado los rebajes de bordillo y acera necesarios para asegurar la conexión con los itinerarios existentes y facilitar el acceso a las parcelas colindantes. Además, se ha preparado una canalización para la futura instalación del alumbrado público y se ha acondicionado una amplia superficie situada al norte de la actuación.

También está prevista la habilitación de una parada de autobús que contribuirá a mejorar el acceso al entorno escolar mediante transporte público.

La concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha destacado que esta intervención da respuesta a una necesidad prioritaria para Casetas, como es garantizar que los niños y niñas puedan acceder a su colegio en condiciones de seguridad.

"La creación de un acceso peatonal supone una mejora muy importante para las familias y para todas las personas que transitan diariamente por esta zona escolar", ha indicado.

"Desde el Ayuntamiento seguimos impulsando inversiones que mejoran la calidad de vida en los barrios rurales, actuando allí donde las necesidades son más evidentes.

La seguridad, la accesibilidad y la mejora de los espacios públicos son prioridades para que nuestros barrios sigan siendo lugares cada vez más cómodos y seguros para vivir", ha manifestado.