Zaragoza es la que menor esfuerzo exige de acceso a la vivienda de las seis ciudades con más población de España

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Zaragoza y su área urbana se sitúan entre las zonas con menor presión relativa en el mercado de la vivienda dentro del grupo de grandes ciudades españolas, según se desprende del Informe Anual 2025, publicado por el Banco de España en su página web y que dedica un capítulo específico a la vivienda.

Aunque los precios de la vivienda han aumentado en los últimos años en Zaragoza, su crecimiento ha sido "más moderado" que en otras grandes áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.

Los problemas de acceso al mercado de la vivienda constituyen uno de los principales retos de la economía española y pueden tener efectos adversos sobre el crecimiento económico a largo plazo y la desigualdad. El elevado esfuerzo para acceder a la vivienda puede retrasar la emancipación y puede afectar a decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación.

En concreto, en la ciudad de Zaragoza, el precio real --ajustado por la inflación-- de los nuevos contratos de alquiler ha crecido, en promedio, algo más de 1 por ciento anual entre 2019 y 2024.

Además, las viviendas que entran en el mercado del alquiler presentan una prima de entrada en relación con el precio medio de las viviendas alquiladas del 10,5%.

Por su parte, en el área urbana de Zaragoza, el precio real de compra, de acuerdo con el indicador de venta repetidas, ha registrado una tasa de crecimiento medio anual de 4,2% entre 2014 y 2024 frente al 4,7% de la media de España.

La menor presión de los precios se traduce en un esfuerzo de acceso a la vivienda significativo, pero relativamente más contenido. De hecho, Zaragoza se sitúa como la gran ciudad que exige menos esfuerzo para acceder a la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler, entre las seis más pobladas de España, aunque los niveles de esfuerzo siguen siendo elevados en términos absolutos.

Así, los hogares que viven de alquiler destinan el 24,1% de su renta neta media al pago de este, un porcentaje inferior a la media de España (26,7%) y que se sitúa por debajo de los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo --un 30% de la renta neta--. Aun así, el 23,8% de los hogares que vivían de alquiler en Zaragoza en 2024 destinaban más del 30% de su renta al alquiler.

TIEMPO

En cuanto a la compra, los hogares de Zaragoza que no residen en viviendas de su propiedad debían destinar 5,7 años de su renta neta media para adquirir su primera residencia, lo que implica que el esfuerzo está por debajo de la media de España (6,8 años).

En el caso de los jóvenes, el acceso a la vivienda presenta especiales dificultades. Aquellos que desearan emanciparse en viviendas de alquiler debían destinar el 34% de su renta neta media al pago de este (datos 2024). Aunque el esfuerzo se sitúa por debajo de la media nacional (36,3%), supera los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo.

Respecto a la compra, los hogares jóvenes que desearan emanciparse debían destinar 7,3 años de su renta neta media para adquirir su primera vivienda, por debajo de la media de España (8,3 años).

En comparación con otras zonas de mayor demanda turística e internacional, el peso de la vivienda turística y de la demanda de no residentes en Zaragoza es limitado, lo que modera parcialmente la presión sobre el mercado residencial.

DÉFICIT DE OFERTA

Durante la última década, la oferta residencial ha respondido de forma insuficiente al crecimiento de la demanda. En las seis grandes ciudades de España, el incremento en el número previsto de viviendas en sus áreas en desarrollo ha sido nulo o muy limitado entre 2019 y 2025.

Así, se detecta una baja ejecución de las viviendas previstas en los planes urbanísticos. De acuerdo con el Sistema de Información Urbana (SIU) de 2025, la ejecución de viviendas prevista se encuentra entre las más elevadas de las grandes ciudades, si bien se sitúa en el 46,6% en Zaragoza.

La rigidez de la oferta de vivienda nueva obedece a factores estructurales y coyunturales que limitan la producción de viviendas, como la escasez de suelo edificable, la lentitud en la ejecución de viviendas, los problemas en la gestión de la planificación urbanística, la disminución de la productividad o la falta de mano de obra, entre otras.

Se puede acceder al informe y la presentación en la web 'https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/informes-memorias-an...'.