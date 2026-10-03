Zaragoza participa en el lanzamiento del proyecto europeo SYSTEMICO para impulsar la neutralidad climática - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha participado los días 29 y 30 de septiembre en Atenas (Grecia) en la reunión de lanzamiento o Kick-Off Meeting del proyecto europeo SYSTEMICO (Coupling Circularity & Climate Mitigation), una iniciativa financiada por el programa Horizon Europe que promoverá la integración de la economía circular y la mitigación del cambio climático en ciudades, regiones e industrias europeas.

La reunión inaugural, organizada por el Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) y celebrada en el complejo Serafio de Atenas, ha reunido a los socios del consorcio europeo para presentar los objetivos, la planificación técnica y los diferentes paquetes de trabajo que se desarrollarán durante los próximos cuatro años.

Entre los participantes se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza, junto a administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones de ocho países europeos.

SYSTEMICO desarrollará un enfoque sistémico, multisectorial y colaborativo para acelerar la transición hacia territorios más sostenibles, fomentando acciones conjuntas que conecten la circularidad de los recursos con la reducción de emisiones.

El proyecto contempla cuatro emplazamientos demostradores y tres territorios de replicación en Europa, alineados con la Misión Europea de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras y con la iniciativa Circular Cities and Regions Initiative (CCRI).

Durante las sesiones de trabajo celebradas en Atenas se han presentado los distintos paquetes de trabajo del proyecto, incluyendo los modelos de gobernanza, las herramientas digitales y de innovación, las actuaciones demostradoras en los diferentes territorios participantes, así como las estrategias de replicación, evaluación de impacto y difusión de resultados.

DOS PROYECTOS

En el caso de Zaragoza, el proyecto impulsará dos actuaciones clave. Por un lado, la optimización de la biorefinería del Parque Tecnológico de Reciclaje López Soriano mediante el uso de biocarbón generado a partir de residuos locales para la depuración de biogás.

Por otro, el desarrollo de una hoja de ruta hacia la neutralidad climática en el polígono industrial de La Puebla de Alfindén, basada en energías renovables, simbiosis industrial y eficiencia en el uso de los recursos.

La participación del Ayuntamiento de Zaragoza permitirá reforzar la colaboración con socios europeos de referencia y consolidar el posicionamiento de la ciudad como laboratorio de innovación urbana y transición ecológica. Asimismo, contribuirá a compartir experiencias y soluciones replicables que faciliten el avance hacia modelos productivos y territoriales más sostenibles y resilientes.

SYSTEMICO cuenta con un presupuesto global de 8,47 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años desde su inicio.

En la web municipal se puede consultar el proyecto 'https://www.zaragoza.es/sede/portal/proyectos-europeos/proye...'.