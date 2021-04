Zaragoza pide al Gobierno de Aragón una reunión urgente con Huesca y Teruel sobre las ayudas a hostelería

ZARAGOZA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha pedido al Gobierno de Aragón que convoque una reunión urgente, en la que también participen los ayuntamiento de Huesca y Teruel, para debatir sobre las ayudas a la hostelería.

Herrarte ha ofrecido un "diálogo constructivo y directo" porque el tiempo corre para hacer un convenio en el que pactar, de común acuerdo, las cuantías y el modelo de gestión que se concrete en unas ayudas que se plasmen en un acuerdo que puedan firmar los ayuntamientos de las tres capitales de provincia con el Gobierno de Aragón.

"Esperamos flexibilidad por el Gobierno de Aragón. No hay nada cerrado", ha enfatizado Herrarte, quien ha expuesto los dos modelos distintos que se han acordado en la Comunidad Valenciana y en Galicia.

En la Comunidad Valenciana se ha acordado un modelo de gestión con una participación de los municipios del 15 por ciento, mientras que en Galicia el fondo lo constituye de forma íntegra la Xunta de Galicia porque los ayuntamientos no intervienen. "Se han concretado dos modelos y estamos dispuestos a hablar con flexibilidad con el Gobierno de Aragón del modelo que corresponda a Zaragoza Huesca y Teruel".

En rueda de prensa, Herrarte ha incidido en la disposición del Ayuntamiento de Zaragoza para hablar del porcentaje de participación y de la parte que del paquete nacional de ayudas a la hostelería corresponde a los ayuntamientos y que sería del 15 por ciento, porque es el equivalente a la participación de la administración local en el conjunto del Estado.

El paquete nacional de ayudas a la hostelería es de 7.000 millones de euros de los que al Gobierno de Aragón corresponden 141 millones de euros y desde el Ayuntamiento de Zaragoza "hay máxima disponibilidad a la colaboración para llegar acuerdo lo antes posible".

TENER INFORMACIÓN

Herrarte ha rehusado ofrecer un porcentaje de participación del Ayuntamiento al argumentar que no disponen de información del Gobierno de Aragón. "Esperamos oírles y hablar de muchas cosas. En principio no tenemos nada pre-establecido, pero es importante tener en cuenta la situación de las provincias aragonesas, que no tiene nada que ver con otras comunidades autónomas y las que han cerrado su plan de recate son dispares".

Al respecto, ha considerado que "parece lógico" que la Xunta de Galicia asuma el plan de ayudas porque las autonomías han recibido "mucho dinero" y tienen la competencia, ya que "han decidido restringir la actividad del sector de la hostelería".

Por otro lado, ha comentado que el Ayuntamiento de Valencia ha tenido un remanente de tesorería positivo de más de 50 millones de euros correspondiente a 2020, mientras que el de Zaragoza ha sido negativo. "Estamos abiertos a trabajar en todas las opciones posibles con la mejor disposición".

Sobre el 20 por ciento de aportación que propone el Gobierno de Aragón de participación a los ayuntamientos, Herrarte ha dicho estar dispuesta a hablar de todo y también de los 141 millones del paquete de ayudas a la hostelería que le corresponden a Aragón y del que ha reclamado el 15 por ciento al ser el peso de los ayuntamientos.

Ha recalcado que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene una propuesta porque "no hay oficialmente ningún borrador" y le ha solicitado una reunión a la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. "Cuando se tenga se podrá tener una opinión, pero tenemos cero información".