Zaragoza pone "el broche de oro" a las fiestas del Pilar con la exposición de la Copa del Mundo de la Selección española

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al presidente de la RFAF, Manuel Torralba, y la Copa del Mundo al fondo, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado la exposición 'Reyes del Mundo', una muestra itinerante que recala en la capital aragonesa desde este domingo, 18 de octubre, donde permanecerá durante tres días, y pone así "el broche de oro" a las "mejores" fiestas del Pilar "de la historia".

Chueca ha estado acompañada por el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF), Manuel Torralba, a quien ha mostrado su agradecimiento porque "ha tenido mucho que ver en conseguir que esta exposición itinerante, que va a recorrer distintas ciudades, pueda venir también a Zaragoza".

Los zaragozanos, ha continuado la alcaldesa, podrán admirar la Copa del Mundo conquistada por la Selección española en el pasado Mundial en Estados Unidos en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza los días 18 y 19 de octubre.

El horario de visita ha comenzado a las 10.00 horas de este domingo, 18 de octubre, y se extiende hasta las 18.00 horas; mientras que el lunes, 19 de octubre, será entre las 14.00 a 20.00 horas.

La Copa del Mundo también se expondrá en el zaguán de la Casa Consistorial el martes, 20 de octubre, en horario ininterrumpido entre las 10.00 y las 20.00 horas, por orden de llegada. No será necesario el registro in situ en este caso.

Para acceder a la exposición, se tendrá que seguir la fila habilitada en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza, en la plaza del Pilar, y la entrada se efectuará por estricto orden de llegada. No obstante, los visitantes se tendrán que ir registrando mientras hacen la fila siguiendo las instrucciones in situ de la organización de la RFEF en el propio acceso. Este registro generará un ticket de entrada a la exposición.

El objetivo de esta iniciativa es "que todos los que vivimos con emoción, con ilusión y con mucho orgullo el ser campeones del mundo de fútbol, podamos retratarnos y ver esa Copa del Mundo para rememorar esos momentos tan emocionantes", ha expresado la alcaldesa de Zaragoza.

La muestra está integrada por piezas simbólicas de la Selección española de fútbol, además de un audiovisual "que resume muy bien lo que fue el Mundial y que va a ser del agrado de todos los aficionados", ha manifestado Chueca, quien ha recordado que fueron más de 32.000 las personas que celebraron los éxitos del equipo desde la plaza del Pilar.

UN HITO MUY IMPORTANTE

"Desde la Real Federación Aragonesa de Fútbol queremos transmitir el agradecimiento al Ayuntamiento de Zaragoza por su acogida siempre a este tipo de actos y de eventos, además como broche precisamente de las fiestas del Pilar", ha apuntado Manuel Torralba.

Ha subrayado que este título es un "hito muy importante" para el fútbol español y la segunda vez que conseguimos una Copa del Mundo. Acerca de la exposición, Torralba ha comentado la "buena acogida" que ha tenido en otras ciudades y ha confiado en que tenga "gran éxito" también en Zaragoza.