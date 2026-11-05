Zaragoza presenta en Barcelona su modelo de ciudad accesible y sostenible en el congreso internacional Smart City Expo

La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha participado en Barcelona en una mesa sobre la Nueva Bauhaus Europea junto a representantes de otras ciudades y entidades europeas. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza participa esta semana en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, uno de los principales encuentros internacionales sobre innovación urbana y ciudades inteligentes, donde ha presentado su modelo de transformación basado en la accesibilidad, la sostenibilidad y la inclusión.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento, Sara Fernández, ha intervenido este miércoles, 4 de noviembre, en una mesa dedicada a analizar cómo las ciudades aplican los principios de la Nueva Bauhaus Europea a sus políticas y proyectos.

El congreso se celebra del 3 al 5 de noviembre en Fira Barcelona Gran Via y reúne a responsables públicos, empresas, especialistas y organizaciones internacionales para compartir soluciones ante los principales retos urbanos. Esta edición cuenta con más de 600 ponentes y aborda cuestiones como la tecnología, la energía, el medio ambiente, la movilidad, la gobernanza, la inclusión y las infraestructuras.

La intervención de Fernández ha tenido lugar en la mesa 'New European Bauhaus in Practice: Cities Leading the Way', organizada por EIT Culture & Creativity, junto a representantes de Debrecen (Hungría), Umea (Suecia) y 22@Network Barcelona. El debate se ha centrado en cómo trasladar a proyectos concretos los valores de sostenibilidad, belleza e inclusión que promueve la Nueva Bauhaus Europea.

Durante su intervención, la consejera ha defendido que una ciudad inteligente no debe medirse únicamente por la incorporación de tecnología, sino por su capacidad para mejorar la vida de las personas, hacer más amable el espacio urbano y prepararse para el futuro. En este sentido, vinculó la transformación de Zaragoza con la calidad de la experiencia turística.

"No hay una ciudad para quienes viven en ella y otra para quienes la visitan. Hay una sola ciudad, y cuanto mejor sea para sus habitantes, mejor será también para quienes vienen a conocerla", ha señalado Fernández.

ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD COMO EJES DE TRANSFORMACIÓN

La consejera ha presentado como principales referencias de esta estrategia los reconocimientos europeos obtenidos por Zaragoza como Ciudad Accesible 2026, a través del Access City Award, y su elección como Capital Verde Europea 2028.

En el ámbito de la accesibilidad, el Ayuntamiento trabaja para incorporar este criterio desde el inicio de cualquier proyecto, servicio o actuación municipal. Esta política se articula a través del Plan Estratégico de Accesibilidad Universal 2025-2030 y alcanza ámbitos como las infraestructuras, la movilidad, la cultura, el turismo, el comercio y la comunicación.

Entre las herramientas aplicadas a la actividad cultural y turística figuran las maquetas táctiles, la audiodescripción, la información en lectura fácil y los sistemas digitales de orientación como NaviLens.

Por su parte, la designación como Capital Verde Europea 2028 permitirá acelerar proyectos relacionados con la naturaleza, el agua, la economía circular, la resiliencia y las personas. Bajo el concepto 'Zaragoza cuida, naturalmente', la propuesta municipal incluye iniciativas sobre infraestructura verde, las riberas del Ebro, el Bosque de los Zaragozanos, la reutilización de recursos y la adaptación frente al calor, las inundaciones y la sequía.

LA GASTRONOMÍA ZARAGOZANA, PROTAGONISTA EN BARCELONA

Fernández también ha relacionado estas políticas con la promoción turística de la ciudad, con el objetivo de ofrecer un destino más accesible, sostenible y atractivo. "Nuestro objetivo no es solo atraer más visitantes, sino ofrecer una ciudad mejor, más habitable y atractiva; un destino que pueda descubrirse sin barreras, disfrutarse de forma responsable y recomendarse por la calidad de la experiencia", ha concluido.

La agenda de la consejera en Barcelona incluye este jueves su participación en un encuentro organizado por la Foodie Black Week BCN, que reúne a más de 600 personas en torno a la gastronomía. Zaragoza es la ciudad invitada en esta cita, que se celebrará del 9 al 15 de noviembre y permitirá acercar al público barcelonés la cultura culinaria zaragozana y aragonesa.

La capital aragonesa, reconocida como Ciudad Creativa en Gastronomía por la Unesco, aprovechará este espacio para mostrar los productos y sabores que la sitúan como uno de los referentes gastronómicos del norte de España.