Zaragoza se promociona en FITUR como uno de los destinos más atractivos del sur de Europa - DANI MARCOS

ZARAGOZA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza se promociona en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra estos días en IFEMA, como la ciudad vibrante, dinámica y creativa, donde todo sucede, desde grandes acontecimientos culturales, artísticos y deportivos hasta las historias que se cuentan en la gran pantalla y se posiciona como uno de los destinos más atractivos del sur de Europa.

La ciudad vive un momento de esplendor turístico motivado por una agenda repleta de grandes acontecimientos culturales, artísticos y deportivos, que, junto al patrimonio artístico y la oferta gastronómica, atrae cada vez a más visitantes, quienes regresan a su lugar de origen con una buena impresión de la capital aragonesa.

El cine es una de las vertientes del stand de Zaragoza en FITUR, en el que oferta sus variadas localizaciones, y se ofrece como un escaparate perfecto para rodar largometrajes. Ejemplo de ello son el director Miguel Ángel Lamata y los actores Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, quienes recientemente han rodado en Zaragoza la película 'La ahorcada'.

Los tres han participado este viernes en el Día de Zaragoza de FITUR, junto a la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, dentro del programa preparado por el Ayuntamiento para mostrar los atractivos de una ciudad que está batiendo récords en el número de visitantes.

Según los datos del INE, desde enero a noviembre, se han registrado 1.199.495 turistas, el segundo mejor registro de la serie histórica, y un récord histórico en pernoctaciones, hasta alcanzar las 2.098.984 estancias entre hoteles, apartamentos turísticos y el camping. Esta cifra supone un incremento de un 0,95 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, convirtiéndose en el mejor dato desde que hay registros.

En cuanto a las pernoctaciones de extranjeros, Francia lidera el listado, con un 14,2%, seguido de Italia (9,5%), Estados Unidos (7,1%) y Reino Unido (6,2%). La Navidad ha atraído durante ese periodo a 342.000 visitantes generando un impacto económico de 76 millones de euros.

Según la encuesta realizada por Zaragoza Turismo en las oficinas durante esta Navidad, el 64% de los consultados ha visitado por primera vez Zaragoza y todos ellos sin excepción, el cien por cien recomendaría la ciudad a sus conocidos.

AGENDA EN FITUR

Sara Fernández, ha comenzado su agenda de actos en el estand de Aragón en FITUR --pabellón 7 de IFEMA--, con la presentación de 'Zaragoza donde todo sucede'.

La ciudad se ha promocionado como uno de los destinos urbanos más interesantes del sur de Europa, con una agenda repleta de festivales y grandes eventos culturales y artísticos, como Vive Latino, Zaragoza Luce, Zaragoza Florece, el Festival Internacional de la Garnacha o las Fiestas Goyescas, y acontecimientos astronómico, como el gran eclipse solar del próximo 12 de agosto.

"Un instante único que estamos preparando con actividades de divulgación científica, pero también con experiencias culturales para compartirlo con los miles de visitantes que ya han reservado su estancia con nosotros desde muy diversos lugares del mundo para poder disfrutar de este acontecimiento histórico", ha indicado Fernández.

Tras recordar la historia bimilenaria y hacer mención a sus dos catedrales, Fernández ha presentado también a Zaragoza como una ciudad de música, "desde la más tradicional que llena nuestras calles y plazas en las celebraciones, a la más clásica, como las mejores orquestas sinfónicas que acoge nuestro Auditorio, cuya acústica es de las mejores del mundo según el maestro Zubin Mehta, pasando por la innovadora programación de nuestras salas de conciertos durante todo el año".

GASTRONOMÍA

En su intervención ha comentado que hay conciertos, exposiciones, grandes títulos en los teatros, y citas señaladas en el calendario, como Zaragoza Luce, que entre el 19 y el 22 de febrero "transforma la ciudad en un lienzo nocturno de creatividad, arte y tecnología que el año pasado disfrutaron más de 278.000 personas".

Ciudad creativa de la Unesco, Zaragoza es permite vivir experiencias gastronómicas y por ello que ostenta el título de Zaragoza Ciudad Creativa de la Unesco, ha recordado Fernández.

La designación reconoce la trayectoria culinaria, el producto local y, sobre todo, la innovación y la capacidad de ofrecer experiencias gastronómicas singulares, y, según ha señalado Fernández, refuerza también el proyecto Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, el "pilar de la estrategia de turismo enogastronómico de la ciudad", ha apuntado.

MUDÉJAR

Además, este año la capital aragonesa celebrará el XXV aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial de la Unesco. Con motivo de esta efeméride, la ciudad acogerá el foro 'Turismo y Patrimonio mundial', que se celebrará el 12 y 13 de marzo en las iglesias de estilo mudéjar referentes de Zaragoza.

Este evento forma parte de la programación a nivel mundial preparada por ONU Turismo, antes Organización Mundial del Turismo. Sede de la Convención de Turespaña En 2026 la ciudad albergará otro importante evento que la situará en el centro del debate turístico nacional.

Zaragoza será la sede de la Convención de Turespaña, que atraerá a más de 600 profesionales del sector para debatir sobre el futuro del turismo y compartir experiencias.

Para Fernández esta elección supone una oportunidad para resaltar los atractivos de una "historia bimilenaria, un extenso patrimonio, una gastronomía reconocida y, sobre todo, la nobleza y hospitalidad de los zaragozanos". Además, como todos los años, se ha firmado también el protocolo de la Red Destinos Urbanos en el estand de Valencia.

"Estas son algunas de las razones para venir a vernos, pero dejadme deciros que nuestro mayor atractivo turístico son los zaragozanos, somos gente acogedora, nos gusta celebrar la vida, compartir nuestro patrimonio, dar a conocer nuestra gastronomía, por lo que os invitamos a disfrutar de la ciudad donde todo sucede", ha concluido.

DANZA

La presentación del Día de Zaragoza ha contado con la presencia del actor Eduardo Noriega, la actriz Amaia Salamanca y el director de cine Miguel Ángel Lamata, quienes han compartido con el público la experiencia de rodaje y sus impresiones de la ciudad, en una conversación con la consejera Sara Fernández.

Para cerrar el acto, y como muestra del talento artístico, la compañía LaMov, residente oficial del Ayuntamiento, ha interpretado un espectáculo de danza contemporánea.