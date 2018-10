Zaragoza recibe sus Fiestas con un pregón en clave femenina, con el deseo de un futuro mejor

Publicado 06/10/2018 22:48:05 CET

ZARAGOZA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete mujeres han pronunciado este año el pregón de las Fiestas del Pilar, en el que han pedido una mayor igualdad entre hombres y mujeres, una mayor visibilidad en todos los ámbitos, en definitiva un futuro mejor, al tiempo que han reivindicado una celebración libre de agresiones machistas.

Ante miles de zaragozanos y visitantes, que han llenado la plaza del Pilar, han protagonizado el inicio de las fiestas la presidenta de la Asociación de Empleadas del Hogar, Blenda Carolina García; la presidenta del Club Balonmano La Jota, Trinidad García; la delegada en Aragón del Centro Superior de Investigaciones Científicas, María Jesús Lázaro; la presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME), María Jesús Lorente; la cantante cubana Ludmila Mercerón; la periodista Sagrario Saiz y la alcaldesa infantil, Iustina Iordachescu.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, han sido quienes han prologado este acto. Rivarés ha reivindicado una capital aragonesa "grande, amable, diversa, feliz y acogedora". Tras un vídeo en el que se ha podido escuchar y leer la letra del 'Canto a la libertad', de José Antonio Labordeta, Santisteve ha resaltado que "esta ciudad es ejemplo de convivencia y hermandad".

Asimismo, el alcalde ha deseado que la gente disfrute de estos días pero apostando por "un Pilar en igualdad, libre de violencias machistas". "¡Vivan las Fiestas del Pilar! ¡Viva la Pilarica! ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Vosotras sois los pilares de las fiestas", ha concluido.

A continuación, se ha podido ver un vídeo sobre la historia de grandes mujeres que han servido de 'pilares' a la historia de

la ciudad.

Del grupo de pregoneras, la periodista Sagrario Saiz ha sido la primera en comenzar su discurso, pidiendo a las zaragozanas, en primer lugar, que gritasen a coro la palabra 'Zaragoza'. "Ahora quiero que hagáis lo mismo los hombres", ha dicho, para terminar pidiendo que juntos, hombres y mujeres, gritasen el nombre de la capital aragonesa. "Mucho mejor, cuando lo hacemos todos juntos, sale mucho mejor".

Asimismo, ha añadido que "aquí estamos siete mujeres que representamos a diferentes sectores, pero en realidad representamos a todas las mujeres de la sociedad". Por ello, "quiero lanzaros un mensaje": "Sois poderosas, fuertes, fuera los complejos, atreveros

a vivir intensamente", les ha comunicado a todas las mujeres, quienes deben "ser solidarias con el resto de las mujeres, soñar vuestro futuro y lanzaros con todas las fuerzas a conseguirlo".

No ha querido olvidarse de los varones y la periodista les ha transmitido que las mujeres les quieren, les necesitan y quieren "ir de su mano". "Juntos, en igualdad, conseguiremos una sociedad mucho mejor" y "recordad", ha pedido, "no es no".

Por su parte, la presidenta del Club Balonmano La Jota, Trinidad García, ha aseverado que "cada vez son más" las mujeres que hacen deporte "entrenando, arbitrando, comunicando y gestionando clubes

deportivos" y ha agradecido al Ayuntamiento de Zaragoza por dar voz a "a la labor que hacen tantas mujeres y hombres en los clubes para que nuestras chicas y chicos hagan deporte".

No obstante, ha pedido "más mujeres deportistas, tener más ayudas, más apoyos en los barrios, más pabellones y más ayudas para conciliar la vida familiar y deportiva". "Queremos salarios y premios similares para los y las deportistas". Eliminemos barreras, ha alegado García, para dar las gracias a todos aquellos que apoyan el deporte femenino "porque somos ganadoras".

La presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME), María Jesús Lorente, ha hecho un llamamiento a "todas las mujeres que cada mañana se ponen en pie para abrir sus comercios y negocios y lo hacen desde el anonimato con valentía y tenacidad como auténticas heroínas y, de eso, Zaragoza sabe mucho".

"Y hoy siguen siendo las mujeres quienes, con sus proyectos, siguen trabajando para hacer de ésta, una ciudad donde sea posible el emprendimiento en clave femenina", ha defendido, al tiempo que ha subrayado Lorente que el "futuro donde las mujeres nos hagamos visibles, el futuro donde se reconozca nuestro talento, ya ha llegada, ha venido para quedarse y se escribe con 'f' de femenino".

BASE VITAL

A continuación, la presidenta de la Asociación de Empleadas del Hogar de Zaragoza, Blenda Carolina García, ha tomado la palabra para mostrar el "honor" que supone "compartir nuestras luchas y, sobre todo, nuestros sueños" porque "los cuidados han sido la base fundamental para el mantenimiento de la vida, desde que nacemos hasta que morimos necesitamos de alguien que nos cuide".

"Ese es el trabajo que tendríamos que hacer todos, independientemente de nuestro género", ha reivindicado para lamentar de que este sector está "invisibilizado, precarizado y muchas veces menospreciado", incluso, "hasta por algunas instituciones". Sin embargo, ha asegurado, "eso no nos doblega": "Vamos a seguir luchando por un mundo más igualitario donde se respete el trabajo de todos" y que sea "antimachista, antiracista y antipatriarcal".

La delegada en Aragón del Centro Superior de Investigaciones Científicas, María Jesús Lázaro, ha sido la encargada de continuar el discurso, en el que ha declarado que, "como maña, es un gran honor estar en este balcón". Ha subrayado lo siguiente: "No estoy aquí solo por el trabajo de las mujeres pasadas y presentes, sino por nuestros superiores hombres que creyeron en nosotras y nos apoyaron".

Asimismo, ha opinado que ya se han producido "cambios" en la opinión pública sobre la relación entre la mujer y la ciencia, donde "Zaragoza ha sido pionera", pero "queda la tarea de acabar con los desequilibrios en las plamtillas". Con ese objetivo se ha dirigido a todas las niñas y jóvenes presentes en la plaza del Pilar, para que tomen la decisión de iniciarse en una carrera investigadora.

INTELECTO

La cantante Ludmila Mercerón ha descrito a las mujeres como "cultura" porque "somos bellas y nuestra belleza es nuestro intelecto, nuestra integridad. "Fuimos, somos y seremos inspiración, pero también creadoras", ha destacado para hacer hincapié en que el compromiso de las mujeres es "alimentar el respeto a las tradiciones, pero defendiendo el arte nuevo y auténtico". Por eso, todas las artistas exigen a las instituciones correspondientes "que apuesten y confíen en nuestras propuestas"

Ha finalizado diciendo "Basta de decir adiós a talentosas artistas que marchan por no recibir el apoyo necesario".

Por último, la más benjamina de las pregoneras se ha dirigido a los zaragozanos presentes en la plaza del Pilar para presentarse como la voz de "los jóvenes del futuro". "Me gustaría deciros que en un futuro muchas cosas podrían cambiar como, por ejemplo, la igualdad entre la mujer y el hombre" porque, ha incidido Justina Iordachescu, "somos seres humanos con los mismos derechos y sentimientos".

"Quiero que cuando sea mayor no tenga que hablar de miedo y acoso, que seamos libres, que tengamos las misma oportunidades y derechos. Y estoy segura de que así será porque entre todos lo haremos posible", ha evidenciado.

Una vez más, las siete mujeres han exclamado a coro: "Zaragozanas, zaragozanos, ¡Viva Zaragoza¡ ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Vivan las Fiestas del Pilar"!