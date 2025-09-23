Zaragoza refuerza en Shanghai su imagen y su potencial como nodo logístico internacional

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en un foro internacional en Shanghai, organizado por la Cámara de Comercio de Logística y Cadena de Suministro de esa ciudad china - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Ayuntamiento impulsan un acuerdo de colaboración entre el cluster ALIA con empresas chinas

El desarrollo del negocio logístico en Zaragoza, basado en la principal ventaja competitiva de la ciudad como es su posición geoestratégica, junto al plan de atracción fiscal de la ciudad y sus condiciones de vida, mantiene vigente el interés de los empresarios extranjeros como se ha puesto de manifiesto en un foro internacional en Shanghai, organizado por la Cámara de Comercio de Logística y Cadena de Suministro de esa ciudad china en el que ha participado la alcaldesa, Natalia Chueca.

En esta cita, celebrada este martes, Zaragoza continúa consolidando su valor en el panorama internacional de los negocios ante alrededor de una veintena de empresarios del país asiático convocados por la Cámara de Shanghai y también la Cámara de Comercio China-España.

Todos ellos han mostrado interés, previamente a la participación en dicho foro, por la apertura de nuevas vías de negocio con España, que ha supuesto, al finalizar el evento, la firma de un acuerdo de colaboración de ambas Cámaras con el Cluster logístico de Aragón, ALIA, que impulsará las sinergias necesarias para poder conseguir la atracción de inversiones a Zaragoza.

Previamente a la intervención de la alcaldesa, el secretario general de la Asociación de la Industria Logística de la Cámara de Comercio de la Industria de Shanghai, Shen Jiaguan, ha explicado la situación de esta asociación que este martes se ha vinculado a sus homólogos aragoneses agrupados en el cluster.

A todos ellos, la alcaldesa Chueca les ha presentado el desarrollo de Zaragoza como un "importante" hub logístico en el sur de Europa y España y les ha descrito la visión del Gobierno de la ciudad acerca del desarrollo internacional.

Durante su intervención, Natalia Chueca ha expuesto que en una jornada de transporte por carretera Zaragoza accede a 180 millones de potenciales clientes europeos y del norte de África. "Entre nuestras infraestructuras de primer nivel se encuentran la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), que con más de 13 millones de metros cuadrados; es el cuarto centro logístico de Europa".

OTRAS VENTAJAS

A ello se suma, ha apostillado, el puerto seco de la Terminal Marítima de Zaragoza, la "más activa" de España, que puede gestionar 10.000 contenedores, además del aeropuerto líder en carga aérea junto con Madrid y Barcelona.

"El acceso rápido al mar nos permite tener cerca el mercado de África y América Latina", ha apostillado Natalia Chueca. La alcaldesa también se ha referido a otras ventajas competitivas como "un entorno favorable para la inversión, con costes operativos competitivos, con suelo industrial disponible a buen precio, con vivienda para trabajadores asequible, y con un marco de seguridad jurídica y estabilidad política".

Además, en Zaragoza y su entorno se produce el 183 por ciento de la energía renovable que consume España. Por eso, grandes multinacionales "nos eligen con más de 50.000 millones de euros de inversión previstos en un radio de 70 kilómetros", ha hecho notar.

Chueca ha concluido al trasladar una invitación: "Grandes empresas chinas como CATL y TDG ya están presentes en nuestra tierra. China es hoy un socio fundamental para Zaragoza y con el que ya tenemos una exitosa experiencia, pero queremos que más empresas chinas vean en Zaragoza a su plataforma de lanzamiento a Europa".

El presidente de la Asociación Logística de Aragón, Eduardo Corella, ha celebrado la vinculación firmada en Shanghai "porque significa que uno de los centros de negocios más importantes del mundo nos da la mano y abre unas tremendas perspectivas de desarrollo a nuestros socios".

"Estaremos encantados --ha recalcado-- de contribuir a que Zaragoza sea la puerta de entrada al sur de Europa. Nuestras capacidades son, cada vez, más conocidas en todo el mundo y, por eso, resulta más sencillo concretar acuerdos como este".

LOGÍSTICA CON CHINA

Las relaciones logísticas de Zaragoza con China se apoyan en varios pilares, especialmente en la conectividad que ofrece Plaza con circulación de ida y vuelta de mercancías a China, como el convoy Zaragoza-Xinjiang que reduce a la mitad el tiempo necesario en transporte marítimo.

También se ha proyectado una ruta aérea directa Zaragoza-Wuhan para aviones de carga. El Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado acuerdos de cooperación con ciudades chinas como Lishui Jiaxing, Nanjing o el mismo Weihai, buscando abrir nuevas rutas ferroviarias, potenciar la logística y fomentar la innovación y la sostenibilidad.

Estos convenios consolidan a Zaragoza como plataforma intercontinental dentro de la Nueva Ruta de la Seda, con vocación de atraer inversiones chinas y de usar la ciudad como centro de distribución para el sur de Europa.