Zaragoza regresa a WTE Miami para reforzar su promoción en el mercado turístico americano - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha estado presente por segundo año consecutivo en WTE Miami --World Travel Expo--, que se ha celebrado los días 27 y 28 de octubre de 2026 en el Miami Beach Convention Center, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la ciudad en los mercados turísticos de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

WTE Miami se ha consolidado como un importante encuentro internacional B2B para la industria turística y como una plataforma estratégica para la comercialización de destinos en el mercado americano.

La participación en WTE Miami se enmarca en la estrategia de promoción internacional de Zaragoza para ampliar la presencia de la ciudad en mercados emisores estratégicos y fortalecer sus relaciones con agentes de viajes y turoperadores. El objetivo es generar nuevos contactos comerciales y favorecer la incorporación de Zaragoza a itinerarios y programas turísticos internacionales.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través Zaragoza Turismo, ha acudido a WTE Miami acompañada por la Dirección General de Turismo y Hostelería de Gobierno de Aragón. Durante el encuentro, Zaragoza ha mantenido encuentros con más de 40 profesionales, entre agentes de viajes, turoperadores y otros operadores turísticos, principalmente de Estados Unidos y Canadá, además del mercado latinoamericano.

EEUU, TERCER MERCADO INTERNACIONAL PARA ZARAGOZA

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Estados Unidos se consolida como uno de los principales mercados emisores para Zaragoza. En 2025, la ciudad recibe 28.119 viajeros estadounidenses, que generan 51.745 pernoctaciones, situando a Estados Unidos en el tercer puesto del ranking internacional, únicamente por detrás de Francia e Italia.

La tendencia se mantiene en 2026, ya que entre enero y agosto, Zaragoza ha registrado 865.576 viajeros y 1.500.491 pernoctaciones, y Estados Unidos continúa entre los principales mercados internacionales, con una cuota del 7,9% de los viajeros extranjeros, tras Francia e Italia.

Estos datos refuerzan el carácter estratégico del mercado estadounidense y respaldan la continuidad de las acciones promocionales desarrolladas por Zaragoza Turismo.

GOYA, GASTRONOMÍA Y PATRIMONIO

Uno de los grandes protagonistas de la promoción de Zaragoza en Miami será el pintor Francisco de Goya. Este mes de octubre ha reabierto sus puertas el Museo Goya, tras una profunda renovación que incorpora nuevas experiencias inmersivas, realidad virtual y recursos audiovisuales e interactivos, junto con una renovada presentación de sus colecciones.

La reapertura constituye, además, uno de los primeros hitos de cara a 2028, año del Bicentenario de la muerte de Goya, una efeméride que reforzará la proyección cultural de Zaragoza como la ciudad en la que el artista inició su formación y trayectoria. Bajo el concepto "Where Goya Learned to See", Zaragoza reivindica su estrecha vinculación con el artista aragonés más universal.

La gastronomía ha sido otro de los grandes ejes de promoción. Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de Gastronomía, reconocimiento a su producto local, tradición culinaria, creatividad y compromiso con una gastronomía sostenible. A ello se suma su condición de Capital Mundial de la Garnacha, vinculada a las denominaciones de origen Calatayud, Campo de Borja y Cariñena.

En el ámbito patrimonial, Zaragoza se promociona como "la Ciudad de las Dos Catedrales", al reunir la Basílica de Nuestra Señora del Pilar y la Catedral del Salvador, La Seo. Con más de 2.000 años de historia, la ciudad atesora además un destacado legado romano y mudéjar.

Precisamente en 2026 se conmemora el XXV aniversario de la declaración del arte mudéjar aragonés como Patrimonio Mundial por la UNESCO, reconocimiento que incluye en Zaragoza el Palacio de la Aljafería, la iglesia de San Pablo y La Seo.

La ubicación y conectividad constituyen otro de los principales argumentos para el mercado americano. Situada en el nordeste de España, Zaragoza ocupa una posición estratégica entre Madrid y Barcelona, ambas conectadas mediante tren de alta velocidad en aproximadamente una hora y media.

Esta localización permite incorporar fácilmente la ciudad a itinerarios por España y presentarla como una alternativa cultural, gastronómica y patrimonial alejada de los circuitos más masificados. Además, Miami dispone de vuelos directos con Madrid y Barcelona, facilitando la llegada del mercado estadounidense.

CAPITAL VERDE EUROPEA 2028

Zaragoza llega además a Miami con uno de sus reconocimientos internacionales más recientes: su designación como Capital Verde Europea 2028 por la Comisión Europea.

La distinción refuerza el posicionamiento de Zaragoza como destino comprometido con la sostenibilidad, la calidad de vida, la accesibilidad y la protección del medio ambiente, y se convierte en un nuevo argumento para atraer a un viajero cada vez más interesado en destinos responsables.

A estos hitos se suma la designación de Zaragoza como Capital Europea del Deporte 2027 y su aspiración a formar parte de las sedes españolas de la Copa Mundial de la FIFA 2030, reforzando su capacidad para albergar grandes acontecimientos deportivos internacionales.