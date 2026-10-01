Zaragoza reúne más de 150 cartas de apoyo a su candidatura a ser Capital Verde Europea 2028

Archivo - Vistas del cielo azul de Zaragoza sobre la basílica del Pilar - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha recibido el respaldo de más de 150 instituciones, empresas, entidades sociales, organizaciones académicas y profesionales que han expresado su apoyo a la candidatura a Capital Verde Europea 2028. A las cartas recibidas se suman además una veintena de mensajes de apoyo en formato vídeo.

El conjunto de apoyos refleja una participación diversa, tanto por los sectores representados como por el ámbito territorial de las entidades y personas que han trasladado su respaldo. El listado reúne empresas y organizaciones del sector privado, instituciones, entidades sociales y representantes del ámbito académico, además de profesionales y personalidades vinculadas a distintos sectores.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha agradecido el respaldo recibido y ha destacado que "cada una de estas cartas y cada uno de estos mensajes representan un reconocimiento al trabajo que se está realizando en Zaragoza y muestran la amplitud de los apoyos que está reuniendo la candidatura.

La participación de instituciones, empresas, entidades sociales, universidades y profesionales refuerza la dimensión colectiva del proyecto y pone de manifiesto la fortaleza de Zaragoza en esta fase final".

Los vídeos de apoyo recibidos, algunos de los cuales se mostrarán en la presentación final del próximo miércoles en Guimarães, han sido remitidos, entre otros, por la directora ejecutiva de EIT Climate-KIC, Kirsten Dunlop, la mayor asociación público-privada de Europa centrada en la innovación climática; el diputado del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Kai Tegethoff; y la diputada asimismo en el Parlamento Europeo, Isabelle Le Callennec.

En el listado también figuran la vicepresidenta y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; la Federación Española de Municipios y Provincias, representada por su presidenta, María José García-Pelayo; los miembros de la Plataforma Española para la Neutralidad Climática 2030, María García y Julio Lumbreras; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; o el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

MÁS DE 150 CARTAS DE APOYO

Entre los apoyos destacados recibidos por escrito en los últimos días figuran los de otros diferentes miembros del Parlamento Europeo, como Elena Nevado del Campo, Susana Solís, Fernando Navarrete, Adrián Vázquez Lázara y Rosa Serrano Sierra. También se incorpora al listado la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

El ámbito académico está igualmente representado por la Universidad de Zaragoza, cuyo respaldo se suma al de otras instituciones y centros de investigación vinculados a la ciudad y a Aragón. También figuran, entre otros, la Universidad San Jorge, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA).

El sector empresarial aporta asimismo un amplio número de apoyos. Entre las entidades que han trasladado su respaldo aparecen IDOM, Naturgy, Stellantis, BSH Electrodomésticos España, Telefónica España, Microsoft, Ibercaja Banco, Pikolin, Grupo Inalsa, Cámara de Comercio, Expo Zaragoza Empresarial, Zoilo Ríos, Sanitas, Levitec, ARPA, Cartonajes Barco o Indigo Infra España, entre otras.

También se han sumado organizaciones sociales y profesionales de distintos ámbitos, entre ellas Cruz Roja Española, SEO/BirdLife, Plena Inclusión Aragón, UGT Aragón, Fundación Rey Ardid y diferentes colegios profesionales de Aragón. La Confederación Hidrográfica del Ebro figura igualmente entre las instituciones que han expresado su apoyo.

Todo este material se irá compartiendo progresivamente en el portal municipal dedicado a la candidatura de Zaragoza a Capital Verde Europea 2028, donde la ciudadanía puede conocer tanto los apoyos recibidos como los argumentos y datos que sustentan el proyecto.

DECISIÓN FINAL, LA SEMANA PRÓXIMA EN GIMARÃES

Zaragoza ha sido seleccionada por la Comisión Europea como una de las cinco ciudades finalistas, junto a Aalborg, Bielsko-Biala, Kosice y Oporto, después de superar la evaluación técnica realizada por un panel independiente de expertos. Es la primera vez que la capital aragonesa alcanza la fase final de este reconocimiento europeo. La decisión se conocerá los días 7 y 8 de octubre durante la reunión del jurado que se celebrará en Guimarães (Portugal).

La candidatura se articula en torno a los principales ámbitos de evaluación establecidos por la Comisión Europea: calidad del aire, gestión del agua, naturaleza y biodiversidad, residuos y economía circular, ruido, acción climática y adaptación al cambio climático. También se valoran aspectos relacionados con la gobernanza ambiental, la implicación de la ciudadanía, la participación de empresas, universidades y sociedad civil, y la capacidad de compartir los avances y experiencias con otras ciudades europeas.