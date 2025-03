Zaragoza salda una "deuda pendiente" con sus artistas con los primeros premios al Mérito Cultural

ZARAGOZA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha entregado este miércoles, coincidiendo con la festividad local de la 'Cincomarzada', los primeros premios Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural, con los que pretende saldar una "deuda pendiente" con sus artistas y creadores y fomentar la inspiración entre las nuevas generaciones para que siga emergiendo el talento artístico en todas las disciplinas, ha expresado la alcaldesa, Natalia Chueca.

En total, se han entregado ocho galardones, comenzando por el Premio Especial, otorgado al pintor Jorge Gay. En Artes Plásticas se ha reconocido al pintor y grabador Hermógenes Pardos; en Artes Escénicas, a la soprano Ruth Iniesta; en Música, al pianista y gerente del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia; en Fotografía, a José Antonio Duce; en Audiovisual, el director de cine Javier Macipe; en Cultura Tradicional, al bailador de jota Miguel Ángel Berna; y en literatura, al escritor Ignacio Martínez de Pisón.

La gala, presidida por la alcaldesa, que ha sido la encargada de entregar todos los galardones, se ha celebrado en el Salón de Plenos del Consistorio y ha contado con la presencia de la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y, en representación de los grupos municipales, el portavoz de VOX, Julio Calvo, y el concejal socialista Alfonso Gómez. No ha asistido ZeC, que ha criticado la falta de paridad en estos premios al reconocer a siete hombres y a una sola mujer.

La entrega de premios ha estado conducida por la periodista Adriana Oliveros y amenizada por el cantautor Gabriel Sopeña y por los cantadores de jota Beatriz Bernad y Nacho del Río, que han interpretado dos coplas dedicadas a los creadores de la ciudad, acompañados por Sergio Aso a la guitarra.

LOS PREMIADOS

Hermógenes Pardos, que expuso en la Lonja la pasada primavera, ha agradecido tanto la eficacia durante la muestra como el reconocimiento y su regreso a Zaragoza después de "muchos años de ausencia".

Por su parte, la cantante lírica Ruth Iniesta, Premio Talía 2024 por la Academia de las Artes Escénicas de España, ha confiado en que estos premios sean "muy longevos" porque la cultura ayuda "a conocernos mejor a nosotros mismos como sociedad y como individuos", además de mostrar su orgullo por tener sus raíces en una tierra que ha visto nacer a artistas como la también soprano Pilar Lorengar.

Miguel Ángel Tapia se ha presentado como "un hombre de la casa" que está "abrumado" porque está acostumbrado a organizar eventos y, en esta ocasión, lo han organizado para él. Ha compartido el reconocimiento con todo el equipo del Auditorio y con los grupos residentes que lo han acompañado a lo largo de una gestión de la que está escribiendo ya "el epílogo".

Ha aprovechado también para reivindicar el "magno proyecto cultural" del Auditorio de la ciudad, del que "nos sentimos orgullosos" y sirve para que los zaragozanos puedan disfrutar hoy "de la buena música en todos los géneros".

El siguiente en recoger el premio ha sido el fotógrafo, guionista, director de cine y de producción José Antonio Duce, quien ha recordado una etapa en la que inmortalizó tanto la ciudad "que ya ha desaparecido por la piqueta" como la "nueva y moderna".

El realizador Javier Macipe, uno de los protagonistas del cine español del último año gracias a su película 'La estrella azul', ha expresado que el premio se lo tendría que dar él "a la ciudad de Zaragoza" porque el cine es una creación colectiva y, además, su cinta versa sobre la historia de otro zaragozano, el fallecido músico Mauricio Aznar.

Ha reivindicado los músicos y las canciones que forman parte de la historia de la ciudad, así como que el propio Aznar era hijo de una inmigrante, procedente de Alemania. "Si aquella mujer no hubiera emigrado y no la hubiéramos recibido con tanto cariño, Mauricio Aznar no sería quien es", ha afirmado Macipe, en referencia al momento actual, en el que "se está atacando tanto a los inmigrantes".

EL RESTO DE LOS DISCURSOS

Miguel Ángel Berna ha recibido el galardón hablando de que su sueño es "una jota viva, libre de dogmas y prejuicios; que se cante, que se baile, que se toque espontáneamente y, sobre todo, que nos acompañe en nuestra vida cotidiana". "El verdadero valor de la tradición es saberla adaptara al presente", ha concluido.

"Los de Bilbao nacen donde quieren, los zaragozanos tenemos que nacer aquí", ha asegurado el escritor Ignacio Martínez de Pisón, quien ha relatado cómo su madre, cuando vivían en Logroño, acudía siempre a dar a luz a sus hijos a la capital aragonesa, donde se siente "muy querido" cuando regresa y donde siempre han valorado mucho sus libros.

Por último, el pintor Jorge Gay ha recibido el Premio Especial deseando que la ciudad siga siendo "sabia, tolerante y generosa" y recordando cómo, a lo largo de su historia, ha sabido aunar a las diferentes culturas.

"Mi jardín está en Zaragoza. En ella y por ella soy pintor. Me hice pintor para preservar su luz, ordenarla y hacerla crecer", ha subrayado Gay, quien se ha definido como "pintor de la Zaragoza que suma, la que educa en la libertad, la igualdad y la razón" y la que "no se aletarga y adormece". Ha emplazado también a alzar la voz para que la pintura pueda seguir "nombrando el mundo y rescatarlo".

La Gala de la Cultura la ha cerrado la alcaldesa, Natalia Chueca, quien ha dado la enhorabuena a todos los premiados. "Nos han emocionado", ha dicho, a la vez que ha insistido en que estos premios nacen para reconocer el talento, la creatividad y el esfuerzo de quienes hacen que la ciudad sea "más rica, vibrante a inspiradora" a través de la cultura, que contribuye a construir una sociedad 2más libre, más crítica y más humana".

"LO MEJOR" DE LA CIUDAD

"Hoy es un día de celebración para toda Zaragoza porque representáis lo mejor de nuestra ciudad", ha añadido Chueca. "Vuestras obras nos invitan a reflexionar y, sobre todo, a compartir la cultura", que es "un espacio común donde dialogamos, descubrimos lo que nos une más allá de nuestras diferencias", ha apostillado.

La alcaldesa ha asegurado que "Zaragoza seguirá siendo una ciudad de cultura" ya que en ella han convivido grandes pensadores, creadores y artistas, como los premiados hoy, que están "ampliando horizontes" y ayudando a que los zaragozanos empiezan a "salir fuera y decir con orgullo" de dónde son.

La cultura, ha continuado, no es "el patrimonio de unos pocos", sino "el derecho de todos", por lo que se ha comprometido a seguir apostando por ella en todas sus formas y a trabajar para que Zaragoza sea un "referente" en dinamismo cultural.

En palabras de Chueca, la capital aragonesa está en un momento que "bulle, crece", en el que está atrayendo importantes inversiones y en el que es "referente" en espectáculos y eventos deportivos, algo por lo que hay que ser "agradecidos" con aquellos que siempre han estado creando.

Zaragoza "no sería la misma" sin las pinturas "del maestro Jorge Gay"; sin los cuadros desde el Puente de Piedra con la "belleza, color y luz" de Hermógenes Pardos; sin 'La estrella azul', de Macipe; sin "la voz sobrecogedora" de Iniesta; sin "el ojo inteligente" de Duce; sin "el baile desgarrador que reinterpreta y exporta la jota" de Berna; sin las novelas del "narrador colosal" Martínez de Pisón; o sin "el talento" de un Tapia que ha hecho que "nos sintamos orgullosos" de un Auditorio de "prestigio internacional", ha expresado Chueca.

"Vuestro trabajo es un faro que guía e inspira a quienes vendrán después", ha concluido la alcaldesa, antes de hacer un llamamiento a seguir construyendo juntos "una Zaragoza donde la cultura sea el alma que nos une y nos define".