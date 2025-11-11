Zaragoza será "epicentro europeo" de la acreditación de competencias con el Congreso Internacional Acredita 2025

ZARAGOZA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi 700 personas se han inscrito en el Congreso Internacional Acredita 2025, organizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que convertirá a la capital aragonesa en "epicentro europeo" de las acreditaciones de competencias del 25 al 27 de noviembre.

Esta cita reunirá a docentes de FP, instituciones educativas, empresas y organizaciones sindicales y empresariales, así como a representantes de agencias o institutos de cualificaciones de otras comunidades autónomas con el objetivo de "fortalecer el talento y la empleabilidad".

Bajo el lema 'Tu experiencia cuenta', este encuentro pretende impulsar y difundir los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y la formación no formal o informal.

El director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, y la directora de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón, Lourdes Gil, han presentado los detalles de este evento, cuyas inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse, de manera gratuita, a través del siguiente enlace: 'https://neo.emma.events/acredita2025/inscripciones'.

Durante tres días, el congreso será un espacio de intercambio, aprendizaje y debate donde se presentarán experiencias reales, buenas prácticas y novedades en el reconocimiento de competencias.

"En un mundo en constante cambio, la competitividad y la adaptación son clave para el desarrollo profesional. En este contexto, la acreditación de competencias se ha convertido en una herramienta fundamental para asegurar que los trabajadores estén preparados para enfrentar los desafíos del mercado laboral", ha defendido Mallada.

Asimismo, el director general de Planificación de Centros y FP ha aclarado que este congreso no se celebra en Aragón "por casualidad", sino porque la comunidad autónoma es "un ejemplo" en la acreditación de competencias, apostando por "un sistema sólido y accesible a la acreditación".

Luis Mallada ha recalcado que el propósito del Ejecutivo autonómico pasa por "reconocer el talento y la experiencia de las personas, mejorar su empleabilidad y responder a las necesidades reales de las empresas y de los sectores estratégicos de nuestra comunidad autónoma".

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

La acreditación de competencias es el reconocimiento formal de las habilidades, conocimientos y actitudes adquiridas por una persona, ya sea a través de su experiencia laboral, formación o un proceso de aprendizaje no formal, ha precisado la directora de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón.

"Este sistema permite certificar que una persona tiene las aptitudes necesarias para desempeñar una función específica en su puesto de trabajo, sin importar si la formación se ha obtenido en un entorno académico", ha continuado Lourdes Gil.

El sistema presenta beneficios tanto para los empleados como para las empresas. Para los trabajadores supone un reconocimiento de habilidades adquiridas durante su vida profesional, lo que mejora su empleabilidad e incrementa sus oportunidades de desarrollo profesional.

Mientras que para las compañías, mejora la calidad en el trabajo e incrementa la productividad porque permite optimizar las habilidades del personal encargado de cada tarea, reduciendo errores y aumentando la eficiencia.

Además, fomenta la motivación y el compromiso, porque los empleados se sienten valorados al ver que sus competencias son reconocidas de manera formal.

Durante el año pasado, casi 2.500 personas acreditaron sus competencias profesionales en Aragón, con 13.329 estándares de competencia reconocidos. Desde 2022, la comunidad autónoma suma 7.308 personas acreditadas y 3.039.003 estándares reconocidos.

Por sectores, las familias profesionales de Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales a la comunidad son las más demandadas, así como Administración y Gestión. Les sigue Comercio y Marketing y Hostelería y Turismo, ha detallado Gil.

PROGRAMA DEL CONGRESO

De todo ello se hablará en el congreso, que contará con intervenciones de representantes de otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco y Valencia, y de países europeos, por ejemplo Francia, para "ofrecer una perspectiva amplia y enriquecedora sobre el reconocimiento y acreditación de competencias profesionales", ha adelantado Lourdes Gil.

El programa ofrece varias conferencias especializadas de expertos nacionales e internacionales, que compartirán conocimientos clave sobre acreditación de competencias, la orientación profesional y las demandas de personal cualificado en las empresas. Además, el congreso posibilitará oportunidades de networking para tejer redes con profesionales y entidades comprometidas con el desarrollo del talento.

Como ponencias destacadas, están previstas las intervenciones del formador y profesor universitario especializado en motivación, desarrollo personal y actitud positiva Víctor Küppers, que hablará sobre 'Vivir y trabajar con alegría'; la del exdirectivo de RRHH y Premio Extraordinario en Psicología Alfonso Alcántara, que lo hará sobre 'Como acreditar la motivación en la empresa con rigor y humor en 59 minutos'; y del conferenciante motivacional y formador Enric Company, bajo el título 'Im-parables'.

El programa incluirá también mesas redondas en las que participarán empresas y los agentes sociales, en las que se darán a conocer casos de éxito y el trabajo desarrollado para impulsar el procedimiento de acreditación de competencias en distintos territorios, así como trabajadores que han completado el proceso y que ofrecerán su testimonio sobre lo que ha supuesto para su desarrollo personal y profesional.