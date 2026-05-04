Zaragoza se suma al Día de Star Wars con una campaña de ConVivencia vial inspirada en la cinta de George Lucas

La iniciativa municipal 'ConVivencia Vial' se suma a la celebración del Día de Star Wars del lunes 4 de mayo - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza se une este lunes, 4 de mayo, a la celebración internacional del Día de Star Wars con una iniciativa original que vincula el universo de la popular saga cinematográfica con la concienciación ciudadana en materia de seguridad vial. A través de su campaña 'ConVivencia Vial', el consistorio ha adaptado mensajes icónicos de la franquicia creada por George Lucas para fomentar conductas responsables en la vía pública.

El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo en todo el mundo a partir de un juego de palabras en inglés: 'May the 4th be with you', que fonéticamente es similar a la célebre frase 'May the Force be with you' --'Que la Fuerza te acompañe'--. Con el paso de los años, esta fecha se ha convertido en un fenómeno global que trasciende lo cinematográfico y que ahora también sirve como herramienta de comunicación institucional.

En Zaragoza, la conmemoración tiene una presencia visible en distintos puntos de la ciudad gracias a la difusión de contenidos específicos en mupis digitales y paneles informativos de tráfico. A lo largo de toda la jornada, los ciudadanos podrán ver mensajes que, con un tono cercano y reconocible, apelan a la prudencia y al respeto en la conducción y en la movilidad urbana.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña municipal 'ConVivencia Vial', una estrategia que busca mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores mediante acciones de sensibilización. En este caso, el uso de referencias culturales ampliamente reconocidas permite captar la atención del público y transmitir los mensajes de forma más eficaz.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han destacado que el objetivo es aprovechar una fecha popular para reforzar la concienciación en seguridad vial, especialmente en un contexto urbano donde conviven distintos modos de transporte. La campaña incide en la importancia de respetar las normas de circulación, mantener la atención al volante y priorizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

PÚBLICO JOVEN

Además de los mensajes en paneles informativos, se proyectará un vídeo específico en los mupis digitales distribuidos por la ciudad. Este contenido audiovisual adapta el imaginario de Star Wars a situaciones cotidianas de tráfico, utilizando elementos reconocibles de la saga para lanzar recomendaciones de comportamiento responsable.

La acción también busca conectar con públicos más jóvenes, familiarizados con el universo cinematográfico, y fomentar una mayor implicación ciudadana en la construcción de una movilidad más segura y sostenible. El uso del humor y de referencias culturales facilita que el mensaje cale de manera más directa y memorable.

Con esta propuesta, Zaragoza se suma a las múltiples ciudades e instituciones que celebran el Día de Star Wars con iniciativas creativas, pero añade un componente social al vincular la efeméride con la seguridad vial. De este modo, la capital aragonesa convierte una jornada festiva en una oportunidad para promover valores de respeto, responsabilidad y convivencia en el espacio público.

La campaña 'ConVivencia Vial' continúa así desarrollándose a través de distintos soportes y acciones, consolidándose como una herramienta clave del Ayuntamiento para sensibilizar a la ciudadanía y mejorar la seguridad en las calles de Zaragoza.