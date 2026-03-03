Zaragoza se suma al 8-M con sus propias vecinas y una amplia programación para fomentar la igualdad

Presentacion de la campaña del 8-M del Ayuntamiento de Zaragoza en la que las protagonistas son sus propias vecinas - DANI MARCOS

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las zaragozanas protagonizan, un año más, la campaña del Ayuntamiento para el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, porque son muchas las mujeres inspiradoras que con su ejemplo son referentes en numerosos ámbitos y, junto a una amplia programación se busca fomentar la igualdad.

La campaña invita a los ciudadanos a mirar a su alrededor para reconocer a estas mujeres que son referente como la científica que entra a la Universidad, la conductora del autobús o la agente de Policía Local.

Por esta razón, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa con la campaña de los últimos años, protagonizada por las propias vecinas, para sumarse este 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer y que lleva el lema '¿Buscas referentes? Son tus vecinas'.

En esta ocasión, la científica, María Sancho; las deportistas gemelas, Sánchez Alayeto; la escritora, Begoña Oro; la conductora de autobús, Yanet Tamayo; la economista, Blanca Moreno-Dodson; la portavoz de la Policía Nacional, Rocío Gracia; la delegada de la ONCE en Aragón, Raquel Pérez; y la compositora y cantante, Mar Giménez ponen cara a esta campaña que se podrá ver en las calles de Zaragoza a partir de este martes 3 de marzo.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha presentado la campaña en un acto en el que ha hecho una defensa de la igualdad, que consiste en que "ninguna niña, ninguna joven, ninguna mujer vea limitado su proyecto de vida por el hecho de ser mujer".

"Consiste --ha abundado-- en que el talento, el esfuerzo y la libertad personal sean los únicos factores que determinen hasta dónde puede llegar cada una".

PROTAGONISTAS

El salón de recepciones ha sido el lugar elegido para presentar la iniciativa, al que han asistido las protagonistas de la campaña, quienes han tenido la oportunidad de contar su experiencia durante el acto, que ha contado también con la presencia de los representantes de los grupos municipales y las entidades que forman parte del Consejo de Igualdad. Además, han asistido también algunas de las mujeres que participaron en las campañas de años anteriores.

Esta campaña quiere darles visibilidad para que la ciudad conozca estos referentes cercanos, vecinas que viven en sus mismos barrios, hacen investigación científica en las Universidades, escriben libros que traspasan fronteras, compiten deportivamente al máximo nivel o trabajan en oficios tradicionalmente masculinizados.

Las protagonistas son las hermanas Sánchez Alayeto, una de las parejas más laureadas del pádel femenino con un palmarés repleto de títulos mundiales, la conductora de autobús urbano Yanet Tamayo, quien, procedente de Colombia, obtuvo el carné de conductora en la Casa de la Mujer, la economista Blanca Moreno Dodson, quien ha trabajado en el Banco Mundial y en la ONU, antes de su regreso a Zaragoza, donde ejerce actualmente como consejera independiente de Ibercaja, y Rocío Gracia, portavoz de Policía Nacional que atesora más de veinte años de experiencia.

Participan también la escritora Begoña Oro, autora de literatura infantil y de una de las colecciones más leídas por los más pequeños, como 'La pandilla de la Ardilla', la delegada de la Fundación Once Raquel Pérez o la cantante y compositora Mar Giménez, autora de la canción 'El olor de Zaragoza', que fue recibida con un enorme cariño en la ciudad. Todas ellas aparecen en un entorno reconocido de la ciudad o en sus propios puestos de trabajo. La campaña se podrá ver en los mupis de la ciudad y en el interior de los autobuses, y en las redes sociales del Ayuntamiento.

Además, tendrá también un formato de exposición para que los ciudadanos puedan conocer a pie de calle la trayectoria de sus vecinas con una muestra en el paseo de Gran Vía, donde estará hasta el próximo 3 de abril.

"Las mujeres están hoy más presentes que nunca en la universidad, en la empresa, en la ciencia, en la tecnología, en la cultura, en el deporte. En Zaragoza lo vemos cada día. Lo vemos en nuestras emprendedoras, en nuestras investigadoras, en nuestras artistas, en nuestras trabajadoras autónomas, en nuestras directivas y también en quienes sostienen con su esfuerzo cotidiano nuestras familias y nuestros barrios", ha señalado Orós.

En rueda de prensa, Orós ha reconocido que pese a estos avances, "no todo está hecho" porque "persisten brechas en el empleo, en la conciliación".

Al respecto, ha comentado que persiste la violencia contra las mujeres, que exige de todas las administraciones una respuesta "firme, coordinada y eficaz". "Nosotros actuamos con la perspectiva sincera de dedicarnos menos a los discursos vacíos y más a las políticas concretas que funcionan, comenzando por el presupuesto".

Desde que ha comenzado el actual mandato en 2023, se ha incrementado la dotación en Igualdad un 15 por ciento, ha comentado Orós para apuntar que "si se amplía la mirada a 2019, el incremento alcanza el 60 por ciento". Además, se han duplicado las partida del Plan de Igualdad destinada a la formación y empleabilidad y la destinada a las ayudas a la vivienda.

No obstante, "la tarea que tenemos por delante es exigente", ha indicado. "Necesitamos seguir avanzando en corresponsabilidad, en educación en igualdad, en presencia femenina en sectores estratégicos, en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero debemos hacerlo desde la unidad, desde el rigor y desde la eficacia", ha concluido.

EXPOSICIÓN EN LA SALA JUANA FRANCÉS

Como todos los años, se colocará la pancarta 'Zaragoza es igualdad' en el principal balcón Consistorial con la participación de los grupos municipales y las fuentes se iluminarán de color violeta.

Dentro de la programación prevista, la sala Juana Francés acoge desde el 4 de marzo la exposición 'Tal como somos', que muestra la obra de artistas zaragozanas a través de las obras pertenecientes a la colección municipal. Completa, además, el ciclo de las anteriores muestras 'Ellas estaban allí' (años 50 y 60), 'Los 70 son nuestros y los 80 también' y 'Y el milenio que vendrá'.

'Tal como somos' es la cuarta y última exposición del ciclo dedicado a las mujeres artistas a partir de las obras que forman parte del patrimonio del Ayuntamiento. El proyecto ha revisado el arte contemporáneo desde una mirada de mujer desde los años 50 hasta la actualidad.

PROGRAMACIÓN

El 9 de marzo se ha programado la actividad divulgativa 'María Zambrano y Las Sinsombrero' que acerca figuras esenciales del pensamiento y la creación artística española, cuya aportación ha sido históricamente invisibilizada. Será en la Casa de la Mujer del Ayuntamiento con dos sesiones a las 10.00 y 11.30 horas

El 13, 19 y 20 de marzo se podrá ver la obra de teatro 'Agatha y Cristina', dirigida a escolares de 5º y 6º de Primaria, que busca dar a conocer a pioneras que han contribuido a avanzar en igualdad. Cada sesión ofrece 120 plazas y tiene lugar en la Casa de la Mujer.

El Ciclo de Mujeres de Verso en Pecho, con recitales colectivos será en la Casa de la Mujer, en la librería La Montonera y en el Sótano Mágico. Se completará con dos sesiones de talleres de escritura creativa el 13 y 19 de marzo en la Casa de la Mujer.

El 18 de marzo será la charla 'Hablando del diseño', dedicada a la evolución histórica del bolso y su relación con los cambios sociales, estéticos y simbólicos, en la Casa de la Mujer a las 18.30 horas; y el 25 de marzo será el evento 'Abriendo caminos' con Pilar Palomero, dentro del ciclo Mujeres Creadoras IV, coordinado por Vicky Calavia y que será en la Casa de la Mujer a las 18.30 horas.

El 26 de marzo el taller 'Diseñando Bolsos' contará con Ana Belén Barranco, de la Escuela de Diseño de Aragón, en el salón actos de la Casa Mujer a las 18.30 y 20.00 horas. Se completará con una exposición sobre el bolsos.