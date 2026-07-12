Zaragoza, Teruel, Álava, Burgos y Cantabria en aviso amarillo por lluvias intensas y posibles crecidas súbitas

Un pequeño salto de agua en la provincia de Teruel. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria, Castilla y León (Burgos), País Vasco (Álava) y Aragón (Zaragoza y Teruel) se encuentran en aviso amarillo, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, por lluvias intensas y fenómenos tormentosos, lo que podría ocasionar, según advierte la Confederación Hidrográfica del Ebro, crecidas súbitas aisladas en cauces menores y barrancos en aquellos puntos donde se den las precipitaciones más importantes durante la tarde de este domingo 12 de julio.

Por ello, el organismo de cuenca recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ). Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.