Zaragoza y Weihai (China) sellan un Memorando de Entendimiento para el intercambio comercial, turístico y deportivo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la regidora de Weihai, Kong Fanping, en el momento de presentar el Memorando entre ambas ciudades. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha suscrito un Memorando de Entendimiento con la ciudad china de Weihai por el que ambas capitales expresan su voluntad de estrechar sus lazos de amistad y cooperación, impulsando el desarrollo conjunto de iniciativas en ámbitos como el económico, el comercial, el cultural, el turístico y el referido a los eventos deportivos, según ha dado a conocer el consistorio zaragozano.

Un acercamiento con una urbe de 2,9 millones de habitantes y una economía cada vez más diversificada que se traducirá en el futuro impulso de iniciativas como misiones empresariales y comerciales bilaterales; el hermanamiento de instituciones culturales y educativas; la colaboración deportiva en la organización de eventos como fútbol, natación y triatlón, entre otros, así como en la formación profesional de deportistas.

Además, el documento prevé la creación de un comité mixto de coordinación integrado por representantes de ambas ciudades, expertos internacionales y empresarios, para evaluar y proponer proyectos, así como facilitar el intercambio experiencias en el desarrollo sostenible e innovador de la ciudad, junto con otras ciudades y colaboradores estratégicos.

La firma se ha llevado a cabo durante la participación de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el 'Exquisite City Forum' organizado por la ONU y el Ayuntamiento de Weihai. Un paso que a juicio del consistorio zaragozano viene facilitado por el avance empresarial y de bienestar que está experimentando la capital aragonesa, así como sus valores diferenciales en el plano social, cultural, y como ciudad sostenible, junto con el camino de entendimiento logrado por la alcaldesa Chueca con China en los últimos dos años.

UNIÓN INSTITUCIONAL

A través del Memorando de Entendimiento y otros documentos análogos, el Ayuntamiento de Zaragoza ha ido jalonando estos más de dos años del mandato actual con varias firmas que invitan a trabajar por la prosperidad y el progreso de diversas ciudades chinas y Zaragoza. Así sucedió con Jiaxing en junio de 2023, Lishui en octubre del año pasado y ahora con Weihai, además de la colaboración que rubricó la ciudad con Nanjin en 2022.

Estos acuerdos abren un nuevo periodo para las partes en el que se han empezado a promover los contactos más frecuentes y la exploración de oportunidades industriales, tanto para la parte china con socios aragoneses como para negocios radicados en Zaragoza que contemplen su introducción en el mercado chino.

De hecho, haber construido estas alianzas permite a Zaragoza explorar ocasiones de negocio en estas ciudades, cuyo PIB acumulado alcanza los 380.000 millones de euros (3,2 billones de yuanes).

En este plano institucional, las primeras horas en el país asiático han servido para establecer los primeros contactos entre las autoridades internacionales que se dan cita estos días en Weihai.

A su llegada, la alcaldesa participó en un acto de bienvenida con las autoridades de la ciudad china, Yan Jianbo, secretario del Comité Municipal de Weihai, Kong Fanping, la alcaldesa de Weihai, la vice-Secretaria del Comité Municipal de Weihai Li Ruiling, la directora de la Oficina de Construcción de Ciudades Exquisitas de Weihai, Yu Mingtao y el director de la Oficina de Comercio de Weihai.