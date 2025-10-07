La Zaragozana promueve un espacio arbolado junto a su antigua fábrica en su 125 aniversario

Presentación de la nueva plaza junto a la antigua fábrica de La Zaragozana. - DANIEL MARCOS/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La empresa sufragará parte de los 50.000 euros que costará esta plaza, dentro de su colaboración con el Bosque de los zaragozanos

ZARAGOZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bosque de los Zaragozanos refuerza su colaboración con La Zaragozana, que revitalizará una plaza junto a su antigua fábrica de cerveza del barrio de San José para dotarla de sombra, plantas aromáticas, bancos y juegos infantiles singulares, todo ello dentro de los actos organizados con motivo de su 125 aniversario.

El proyecto se ha presentado este martes con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha destacado "las diferentes modalidades de El Bosque de los Zaragozanos, un proyecto que tiene que servir para regenerar tanto el entorno periurbano como el urbano".

Así, ha señalado que, hasta ahora, la mayor parte de los proyectos de plantación han sido en terrenos que rodean a la ciudad, pero que también se ha intervenido en el núcleo urbano, como con el Bosque Miyawaki de La Paz o en distritos como Miralbueno.

Con respecto a esta actuación en el entorno de la histórica factoría cervecera, ha dicho que "combina aún más el disfrute ciudadano con la creación de espacios verdes y de sombra, siempre necesarios y muy demandados por los vecinos".

Al acto han asistido, además, la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el director de Ecodes, Juan Ortiz, y el director de comunicación, relaciones institucionales y ESG de Grupo Agora, Enrique Torguet.

Para Torguet, "esta plantación no solo representa el compromiso de Ambar por crear riqueza natural, sino que es también un símbolo de unión de la cervecera con su ciudad y una forma de rendir homenaje a su barrio tras 125 años de historia".

Del mismo modo, ha recordado, en alusión a las Fiestas del Pilar, que Ambar fue reconocida en 2018 con la Medalla de Oro de la Ciudad y que, desde 2009, tiene el título de Embajadora de Zaragoza.

NUEVA PLAZA

La plaza incluirá la plantación de al menos seis nuevos árboles, entre ellos un litonero, un arce, un fresno, una melia, un liquidámbar y una morera. También numerosos bloques de arbustivas, como celindos, agracejos, azahares o mirtos.

El espacio también contará con tres nuevos juegos infantiles de carácter singular: un columpio-péndulo gigante; un juego de trepa con cuatro grandes cunas-nido y estructuras de cuerda para trepar; y un circuito de equilibrio compuesto por traviesas de madera.

Además, el perímetro del espacio se llenará de colorido gracias a una intervención de arte urbano que se realizará en colaboración con el Área de Cultura y el Festival Asalto que completará la ya existente realizada por la artista Marta Peña.

El presupuesto de este nuevo espacio de El Bosque de los Zaragozanos es de unos 50.000 euros, que serán sufragados en parte por La Zaragozana como empresa asociada a este proyecto de naturalización urbana y periurbana.

El objetivo es llevar a cabo los trabajos este mismo invierno, de manera que el espacio pueda estar disponible a principios del nuevo año.

El Bosque de los Zaragozanos iniciará en noviembre su quinta temporada habiendo superado ya la cifra global de 205.000 árboles y arbustos plantados en una superficie de más de 230 hectáreas.

El objetivo para esta nueva campaña es trabajar en hasta 50 hectáreas más, en ubicaciones que serán comunicadas a lo largo de las próximas semanas.