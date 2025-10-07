ZeC asegura que las ordenanzas fiscales recogen subidas de más del 2,8% y anuncia que las enmendará

Archivo - La portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de ZeC ha asegurado que las ordenanzas fiscales propuestas por el equipo de gobierno liderado por Natalia Chueca no responden al planteamiento de congelación o subida máxima del 2,8% en línea con el IPC y ha anunciado que enmendará las tasas para frenar el aumento y que presentará votos particulares a diversas modificaciones.

"Una vez más, el Gobierno de Chueca mienta y hace pagar más a quien menos tiene", ha señalado la portavoz municipal de ZeC, Elena Tomás, en referencia a que "varias tasas y tributos aumentan muy por encima de ese porcentaje --del 2,8%--".

Según la formación, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras incrementa los módulos básicos en un 13,17%, lo que supone 10,37 puntos más de lo anunciado. Lo mismo ocurre con la tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, que también sube un 13,17% en varios grupos.

En cuanto a los residuos, la tasa de recogida aumenta en algunos casos --como viviendas, locales o mercados-- hasta el 3,8%, y la de tratamiento lo hace hasta el 3,81%, un punto más de lo previsto.

Respecto al suministro de agua, ZeC ha afirmado que el tramo fijo, que supone un tercio del recibo, aumenta un 3,52%, y las altas y bajas del servicio lo hacen un 4,7%, en ambos casos por encima del 2,8% anunciado.

Además, este grupo municipal ha expresado su preocupación por la modificación técnica de la Ordenanza Fiscal 25, que podría afectar a vecinos de barrios rurales, ya que "el nuevo redactado permitiría cobrar tasas a viviendas con cochera aunque no la usen ni dispongan de badén o rebaje en la acera".

PROPUESTAS DE ZEC

Por otro lado, el grupo municipal de ZeC planteará criterios de renta para reducir al máximo las bonificaciones a grandes empresa y que "que paguen más quien más tiene".

En el caso de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, la formación propondrá mantener el criterio de renta en la aplicación de las licencias derivadas de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), para que "no pague lo mismo una vivienda unifamiliar de Montecanal que una parcela de Valdefierro", ha destacado la edil.

Respecto al ICIO, ZeC ha recordado que, el año pasado, el Consistorio perdió 3,2 millones de euros en bonificaciones concedidas a grandes empresas como Costco, Romareda o Quirón. Aunque el actual Gobierno limita ahora la bonificación a 500.000 euros por empresa, la formación lo considera "excesivo" y propone reducirlo a 10.000 euros, recordando que bajo su mandato no existían estas bonificaciones y "ninguna empresa dejó de venir por ello".

Por último, en la Ordenanza Fiscal 2, la formación quiere acotar al 50% la bonificación del IBI a bares y restaurantes, y lamenta que PP y Vox impidan gravar las viviendas vacías de grandes tenedores, una medida que permitiría "hacer que quienes más tienen contribuyan más".

"Ellos modifican tasas e impuestos para favorecer a quienes más tienen; nosotras lo hacemos para defender a la mayoría social y la clase trabajadora", ha manifestado Elena Tomás.