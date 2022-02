ZeC critica que las ayudas de urgencia para el pago de suministro eléctrico son un 51% inferiores a 2019

ZARAGOZA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Luisa Broto, ha criticado que la ayudas de urgencia para el pago del suministro eléctrico hayan bajado en un 51 por ciento respecto al nivel de 2019, año previo a la pandemia.

Broto ha expuesto esta crítica en la Semana de lucha contra la pobreza energética y en las vísperas del Día de la Justicia Social, que se conmemora el 20 de febrero, al considerar que es el "marco perfecto" para dar a conocer la situación.

Según la concejal de ZeC, se han concedido 1.624 ayudas menos y se han otorgado 265.000 euros menos sobre 2019 cuando, además no había la emergencia energética de 2021 por los altos precios que alcanza la factura eléctrica.

Además, ha asegurado que el equipo de gobierno "pone trabas burocráticas" para tramitar estas ayudas ya que los profesionales municipales tienen que realizar un informe "aclaratorio", en el caso de que la factura supere los 50 euros mensuales en una vivienda unipersonal; los 85 euros en una vivienda de dos miembros y de más de 210 euros en una vivienda de cuatro miembros.

Broto ha añadido que esta situación de las ayudas de urgencia para el pago del suministro eléctrico también atañen a la factura del gas, el comedor y el gasto escolar, que es inferior al desembolso de 2019.

NIVELES DE LOS 90

"Se trata de materia sensible", ha considerado Broto, para criticar que el presupuesto de 2022, aprobado este mismo miércoles, "consolida los recortes, no tiene en cuenta parte de la ciudad y niega la participación porque las entidades sociales no pueden alegar en tiempo y forma".

Ha aseverado que el presupuesto "no vale para nada si no está ejecutado", asegurando que este año se han dejado de ejecutar cuatro millones de euros, que irán a amortizar deuda.

Asimismo, ha tildado de falta de respeto a las entidades sociales que el equipo de gobierno diga que se dedica un 0,4% del presupuesto a cooperación al desarrollo cuando en 2021 "ha bajado a un 0,28%" y "no se puede engañar a la ciudadanía".

Antes de concluir ha lamentado que las entidades de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) hayan tenido que oír en el pleno municipal que este Ayuntamiento "ha recortado a niveles de los años 90".