ZeC critica falta de consenso en la votación de hijos predilectos de Zaragoza y el PP les acusa de "burdos y populistas"

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza en Común (ZeC) ha lamentado la falta de consenso en la Junta de Portavoces en la que se han votado las propuestas de Hijo Predilecto de la Ciudad de los distintos grupos municipales, criticando la abstención del PP a su reconocimiento a la Casa Palestina de Aragón, mientras que sí han apoyado la de Vox --Casa Cuna Ainkaren--. Los 'populares' han acusado a la "ultraizquierda" de "burdos y populistas", además de intentar "politizar" un acto institucional.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha expresado este lunes, en rueda de prensa, que la Junta de Portavoces, "lamentablemente, ha dejado de ser un lugar de consensos y de acuerdos", y donde la máxima responsable es la alcaldesa, Natalia Chueca, ha afirmado, para reprocharle que no haya asistido a "prácticamente ninguna de las que hemos tenido en esta Corporación".

"Esta forma habitual de proceder de la alcaldesa, no aparecer en ninguna Junta de Portavoces para buscar el consenso, ni en temas de ciudad, y ni siquiera tampoco en el tema de los hijos predilectos, nos parece algo relevante", ha apuntado Tomás.

En este punto, la portavoz de ZeC ha explicado que la propuesta de su grupo de reconocer con el título de Hijo Predilecto de la Ciudad a la Casa Palestina de Aragón está dirigida a "poner de manifiesto los derechos humanos y la cohesión de nuestros pueblos y, sobre todo, sobre un mundo en paz".

Sin embargo, "no contábamos con que la alcaldesa se iba a abstener ante una situación así, sobre todo tras las declaraciones y los movimientos que hay en los últimos días", en referencia a que "la Comisión de Investigación de la ONU ha concluido que en Gaza se comete genocidio", entre otros pronunciamientos.

De hecho, Elena Tomás ha aludido al presidente del Gobierno de Aragón y exalcalde de Zaragoza, Jorge Azcón: "Incluso su compañero de partido calificó de indefendible la situación en Gaza y dijo que era igual llamarle masacre o llamarle genocidio". De manera que a juicio de la portavoz de ZeC, "Chueca se está quedando muy atrás en comparación con los puntos de vista que tienen en su partido, tanto en Aragón como en Europa".

PROPUESTA DE VOX

Asimsimo, Elena Tomás ha reprobado a la alcaldesa por "no pedir a la ultraderecha que reconsideraran la propuesta de distinguir a una entidad antiabortista como es Ainkaren, que es receptora de dinero público y que está en contra de los derechos de las mujeres en el aborto y en decidir sobre su cuerpo".

"No nos van a encontrar votando a favor de esta propuesta", ha aseverado la concejal de ZeC, para añadir que las propuestas de su grupo municipal para los reconocimientos de Hijo Predilecto de la Ciudad están alineadas con la defensa de los derechos humanos.

Por todo ello, Elena Tomás ha pronunciado: "No entendemos cómo la alcaldesa puede anunciar que se va a abstener ante nuestra propuesta de Casa Palestina de Aragón, que defiende los derechos humanos y la paz y, sin embargo, va a votar a favor de Ainkaren, que es una entidad que está en contra de los derechos de las mujeres a decidir sobre su futuro y sobre sus cuerpos".

"BURDOS Y POPULISTAS"

Desde el PP, su portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha respondido a las declaraciones de ZeC, acompañado por la concejal delegada de Igualdad y consejera municipal de Políticas Sociales, Marián Orós.

Mendoza ha considerado que los portavoces de la "ultraizquierda" en el Ayuntamiento de Zaragoza "deberían de ponerse un poco colorados por ser tan burdos, tan populistas y tan mentirosos", rechazando su "doble rasero".

El edil 'popular' ha rememorado que ZeC "fueron los primeros en romper el consenso y hoy tienen la cara de apelar al Partido Popular". "La ciudad tiene memoria", ha anotado Mendoza, quien ha hecho referencia a que este grupo municipal "y sus marcas aledañas" "retiraron la propuesta" de nombrar a Fernando Simón como Hijo Adoptivo, así como de entregar la Medalla de Oro a Saica.

A su juicio, "la ultraizquierda y sus marcas satélites muestran que son siempre dictatoriales, que cuando tienen la oportunidad de marcar sus pautas siempre son así". Igualmente, Alfonso Mendoza ha cuestionado su concepto de "consenso", ya que ZeC ha votado 'no' a la propuesta de Vox: "Ellos reclaman que el Partido Popular vote sí a sus propuestas, pero ellos votar 'no' a las de los demás?".

"A veces, Zaragoza en Común, sus portavoces, deberían de ponerse un poco colorados por ser tan burdos, tan populistas y tan mentirosos", ha manifestado, no obstante, "cada vez engañan a menos gente y no por mucho gritar se tiene más razón".

Acerca de la propuesta de Vox, el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha argumentado: "Nosotros creemos que Ainkaren ayuda a las mujeres que en el uso de su libertad han decidido ser madres, a pesar de su situación económica o familiar. Eso es consenso que nosotros reclamamos también para las políticas sociales".

Según Mendoza, ZeC "solo quiere politizar un pleno que debería ser institucional y que debería ser de reconocimiento. Y en eso es en lo que realmente estamos en desacuerdo". Ha apostillado: "No respetamos hacer política en un pleno que es institucional".

ABSTENCIÓN ANTE EL GENOCIDIO: "ES FALSO"

Por otra parte, Alfonso Mendoza ha comentado: "No voy a tolerar que, según ha deslizado ZeC, el Partido Popular se abstiene ante el genocidio. Eso es falso", para aclarar: "Nosotros nos abstenemos ante la propuesta política realizada en un pleno institucional".

De hecho, desde el PP "hemos dicho, diremos y seguimos defendiendo que lo que está pasando en Israel es indefendible e intolerable. Y no lo vamos a defender en ningún momento".

VIOLENCIA MACHISTA

En otro orden de cosas, Mendoza ha cargado contra la izquierda por su falta de apoyo a una declaración institucional presentada en la Junta de Portavoces en la que el Ayuntamiento de Zaragoza "expresa su preocupación por los fallos detectados en el sistema de protección mediante pulseras de seguimiento y condena el intento del Gobierno de España de minimizar lo sucedido".

También "exige al Gobierno de España información detallada sobre lo ocurrido y la apertura de una investigación independiente que permita esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades correspondientes", según ha contado Marian Orós.

"¿Cuál ha sido el consenso ante esa declaración institucional?", se ha preguntado Mendoza, que ha anotado que el PSOE "ha dicho que no la apoya" y Zaragoza en Común, "dos horas después, todavía estamos esperando su postura". "Ese es el consenso real de la izquierda y de la ultraizquierda comunista", ha zanjado.