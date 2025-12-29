ZeC dice que el presupuesto "es mucho anuncio, poca ejecución" y acusa a Chueca de "maquillaje contable"

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - ZEC

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha criticado el proyecto de presupuesto municipal presentado por la alcaldesa, Natalia Chueca, asegurando que "no están pensados para transformar Zaragoza, ni mejorar la vida de la mayoría social, sino un nuevo ejercicio de propaganda y maquillaje contable".

Tomás ha explicado que las cuentas parten de "una trampa de origen", ya que el PP compara el presupuesto de 2026 con el presupuesto inicial del año anterior, y no con el presupuesto definitivo, "que es el único que refleja lo que realmente se ha aprobado y gestionado", ha precisado.

"Así es muy fácil vender subidas que no existen cuando se contrasta con la realidad", ha opinado. Desde ZeC han insistido en que los presupuestos deben evaluarse no por lo que prometen, sino por lo que se ejecutan. En este sentido, el antecedente inmediato resulta "demoledor" porque hay "más de 150 millones de euros sin ejecutar, casi la mitad de la inversión municipal anunciada, además de unos ingresos inflados artificialmente para cuadrar las cuentas sobre el papel".

Con este historial, el presupuesto de 2026 vuelve a ser un ejercicio de "maquillaje contable", ha reiterado para añadir que contienen "mucho titular y poca ciudad real", ha diferenciado Tomás.

"UN RELATO TRIUNFALISTA QUE NO ENCAJA CON LA REALIDAD SOCIAL"

Elena Tomás ha comentado que el PP presenta una imagen "sobredimensionada y complaciente" de Zaragoza, "muy alejada de la realidad que viven miles de vecinos".

Se habla de fortaleza social cuando, en realidad, es un sistema de protección social "tensionado, con recursos insuficientes y sin capacidad real de respuesta", ha descrito. Entre los datos que "desmontan el relato oficial", ZeC ha destacado, hay "millones de euros sin ejecutar en ayudas de urgencia"; la situación es "crítica" en la atención a personas sin hogar, sin recursos suficientes.

También "aumenta" la pobreza y la exclusión, especialmente de la pobreza infantil; y Zaragoza ha salido del grupo de ciudades con mejor inversión en servicios sociales. Además, la portavoz ha advertido de que cuando el PP presume de aumentar el gasto social, "en realidad lo único que hace es asumir el encarecimiento de los servicios". "No se amplían derechos ni se mejora la atención: simplemente se paga más por lo mismo", ha apostillado.

MENOS INVERSIÓN Y PROYECTOS QUE NUNCA LLEGAN

El presupuesto definitivo de 2025 ha sido de 1.059 millones de euros por lo que el presupuesto de 2026 presentado este lunes está "lejos" de aumentar el de 2025.

"La inversión que nos venden no es real", ha enfatizado para comentar que en movilidad el presupuesto del 2025 fue 264 millones de euros mientras el que de 2026 "cae" en 30 millones de euros menos para quedarse en 234 en 2026.

En Energía y Vivienda desciende un 10% de inversión al pasar de 212 millones en 2025 a los 191 en el 2026, lo que será una reducción del más del 10%. "Así se explica por qué los proyectos no avanzan", ha deducido Tomás.

Desde ZeC han observado que muchas de las actuaciones ejecutadas y llevadas a cabo por el Gobierno del PP son "proyectos más pensados para generar titulares y negocio que para resolver las necesidades reales de los barrios".

LAS CARENCIAS

La portavoz de ZeC también ha alertado de grandes ausencias de estas cuentas municipales. Se ha preguntado dónde están las políticas de cooperación, de juventud y los espacios juveniles; y qué ocurre con las ayudas a la infancia vulnerable en los centros educativos.

Asimismo, ha "desmontado" el supuesto aumento global del presupuesto porque mientras el presupuesto definitivo de 2025 fue de 1.059 millones de euros, el de 2026 se sitúa en 1.039 millones, lo que supone "una reducción real cercana al 2 por ciento, no un aumento del 6,29 por ciento como pretende vender el PP", ha diferenciado.

PRIORIDADES EQUIVOCADAS

Para ZeC, el Gobierno municipal "desaprovecha" un contexto económico favorable sin acometer inversiones "clave" como la línea 2 del tranvía, la vivienda pública de alquiler, la mejora de los colegios públicos o la nueva depuradora.

Frente a estas necesidades, se priorizan proyectos "sin una demanda social clara", como la Ciudad del Cine en la antigua fábrica de Giesa, o una Nueva Romareda "que iba a costar cero euros y está suponiendo un importante esfuerzo económico para la ciudad".

"En definitiva, --ha concluido Tomás-- mucho anuncio y poca ejecución. El PP gobierna a base de maquillaje contable, titulares y promesas que no se materializan", ha concluido Elena Tomás. "Zaragoza necesita presupuestos útiles, creíbles y centrados en la mayoría social, y estos no lo son".