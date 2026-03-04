ZeC, preocupada por la posible extensión al término municipal de Zaragoza de la presunta trama de Forestalia

Archivo - Placas solares, fotovoltaica - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha mostrado su preocupación ante la posible extensión de la presunta trama de Forestalia a aquellos parques eólicos y fotovoltáicos en el término municipal en los que han estado implicadas personas que han resultado detenidas tras el registro de las sedes de esta empresa en Zaragoza y Madrid, además de varios domicilios particulares, como el del propietario de la misma, Fernando Samper.

Precisamente, Samper ha sido uno de los detenidos este martes durante los registros de las sedes de la compañía en Madrid y Zaragoza, junto al exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Eugenio Domínguez, quien participó en los proyectos de renovables de la empresa Forestalia.

ZeC ha recordado que se han concedido licencias para, al menos, tres parques eólicos a empresas vinculadas a Forestalia en el término municipal de Zaragoza. Se trata de El Coto, en Torrero; El Campillo --fase 1 y 2--, que comparte terreno en María de Huerva y Zaragoza en la zona conocida como los Vales de María; y STEV, en el entorno de la laguna salada de Mediana, en la margen derecha del Ebro.

En esos tres proyectos, tanto ZeC como entidades ecologistas han alertado de "graves afecciones" a la diversidad que no han sido tenidas en cuenta a la hora de obtener las licencias, "en ocasiones en contra de los informes de la Unidad de Conservación del Medio Natural del propio Ayuntamiento", ha precisado Domínguez.

El concejal de ZeC ha mostrado su preocupación por si las mismas prácticas descritas por la Guardia Civil se hayan podido dar también en las licencias concedidas a parques de renovables en la ciudad de Zaragoza a empresas vinculadas a Forestalia, como es el caso de Energías Renovables de Redux SL.

Según la información que ha trascendido, las investigaciones apuntan a la manipulación de las declaraciones ambientales y se estudia si la tramitación ambiental tuvo en cuenta los posibles efectos sobre el entorno, la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo.

En este sentido, en los tres parques eólicos impulsados por Forestalia en el municipio de Zaragoza, entidades ecologistas han avisado de posibles afecciones a la biodiversidad.

AFECCIÓN A SUELOS, ESPECIES EN PELIGRO Y PRESENCIA DE RAPACES

En el caso del parque eólico El Coto, las entidades ecologistas han detectado afección a suelos en comunidades vegetales catalogadas como hábitats prioritarios según la Directiva Hábitats de la UE, además de albergar territorios de rocín o alondra ricotí, una especie esteparia catalogada en peligro de extinción, y ser zona de intenso paso y presencia continua de aves rapaces.

En el caso del parque eólico El Campillo, las organizaciones Ansar y Amigos de la Tierra, han solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza que rechace la licencia municipal al proyecto de ampliación de la fase dos de este proyecto en Zaragoza porque la instalación afectaría "gravemente" al hábitat de la alondra ricotí.

Por último, ZeC ha manifestado su preocupación por la concesión de la licencia del parque eólico STEV, junto a la laguna salada de Mediana, a pesar de varios informes "desfavorables".

Tanto organizaciones ecologistas como el grupo municipal de ZeC han avisado, en su día, de que el proyecto acumulaba informes negativos por su impacto ambiental. A pesar de ello, el Gobierno de Aragón admitió un recurso que cambió el criterio ambiental, "obviando el dictamen desfavorable de la Unidad de Conservación del Medio Natural del Ayuntamiento de Zaragoza", han criticado.

Además, en este proyecto de STEV, a pesar de la propuesta de denegación de acceso y servidumbre por el monte municipal, en el expediente consta una cesión de superficie a la empresa, "vía decreto de la concejal de Hacienda, por 30.108 euros, para la implantación del mismo". Por todo ello, ZeC pidió retirar el expediente y suspender concesiones de licencias de parques eólicos y fotovoltaicos hasta aclarar las posibles irregularidades.

Los detenidos en esta operación, también aparecen vinculados al proyecto del parque fotovoltaico Perdigal, aprobado en la huerta del barrio rural zaragozano de Movera.

ZEC PIDE "DILIGENCIA" A CHUECA

Además, ZeC ha exigido al Gobierno de la ciudad, que dirige la alcaldesa, Natalia Chueca, la "máxima diligencia" para "hacer cumplir las prescripciones, sobre todo las medioambientales, recogidas en estas licencias".

Suso Domínguez ha destacado que el Ayuntamiento "tiene la obligación de garantizar los intereses comunes, como son el respeto al medioambiente o la diversidad frente a los posibles abusos de los intereses privados".

Desde ZeC han trasladado al Gobierno del PP y al resto de grupos municipales la "necesidad" de proteger el paisaje y la biodiversidad de posibles irregularidades que pudieran cometerse en beneficio de intereses económicos privados en estos proyectos de renovables y poner en marcha todas las herramientas municipales para evitarlos.

MORATORIAS

En noviembre 2021, ZeC presentó una moción pidiendo al Gobierno de Aragón la aprobación de una moratoria a la tramitación y concesión de autorizaciones a las macroinstalaciones de energía eólica y fotovoltaica, así como a las líneas de muy alta tensión (MAT) asociadas, en todo Aragón.

Asimismo, solicitaba al Gobierno de la ciudad este mismo mecanismo para suspender la concesión de licencias de instalación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos hasta la aprobación del Plan Energético de Aragón 2021-2030, así como la suspensión de concesión de licencias de instalación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos hasta la aprobación del Plan Especial de la Estepa.

En julio de 2023, el grupo municipal de ZeC vuelve a solicitar al Gobierno de la ciudad una nueva moratoria para los proyectos de energías renovables en la estepa, así como la prohibición de los parques solares y eólicos en la Huerta de Zaragoza.