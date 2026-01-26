ZeC tilda el proyecto Distrito7 de "viejo modelo del PP de dedicar dinero público sin atender a los barrios"

Archivo - Interior de la antigua fábrica de Giesa-Schindler - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha dicho que el proyecto de generar industria audiovisual, Distrito7/Giesa, responde al "viejo modelo del Partido Popular de grandes anuncios, inversiones millonarias de dinero público y nula atención a las necesidades reales de los barrios", aunque los 'populares' lo consideren estratégico y transformador, ha precisado.

Suso Domínguez ha explicado que se desconoce quien rentabilizará los 20 millones de euros de inversión pública, tres de ellos de financiación europea, en un distrito que lo que "realmente necesita es mejorar" sus equipamientos públicos, instalaciones deportivas, centros de mayores y vivienda para garantizar el acceso a precios razonables.

Ha defendido que el canon de 8,3 millones por 30 años de la zona de los tres platós, espacios de pre y postproducción, almacenes, camerinos vestuarios, oficinas y áreas auxiliares, está previsto que se actualice, en relación al Índice de Precios al Consumo (IPC), en lugar del Índice de Garantía de Competitividad (IGC) previsto, que por normativa está limitado al 2 por ciento, con lo que al final de los 30 años de la concesión la aportación puede ser una cuantía ínfima comparada con la evolución del IPC.

Este proyecto "ignora" las prioridades del barrio y, además, "replica fracasos ya conocidos", ha lamentado Suso Domínguez en referencia a la Ciudad de la Luz en Alicante.

OTRA PRIORIDADES

Además, este proyecto deberá competir con otras infraestructuras similares financiadas también con fondos europeos, como la de Toledo, que cuenta con 98.000 metros cuadrados frente a los apenas 15.000 del Distrito 7 en Zaragoza. En Toledo, el proyecto ha supuesto la mitad del coste y ha conseguido el doble de financiación proveniente de Europa: 7,8 millones frente a 3 millones, ha comparado.

Esta diferencia pone de relieve otra de las "grandes debilidades" del proyecto, a juicio de Domínguez: "Si algo es imprescindible para la producción audiovisual es el espacio y la alcaldesa Chueca pretende competir con otras ciudades del cine ofreciendo un espacio diez veces menor".

Asimismo, ha añadido que los vecinos "han dejado claro que no quieren Giesa", sino que apuestan por continuar con las ayudas a la rehabilitación de vivienda, tanto energética como de accesibilidad e "intervenir de forma decidida" en los espacios comunes del grupo de viviendas Andrea Casamayor.

Otra peticiones vecinales que ha citado ZeC son crear un nuevo centro de mayores en la zona norte del distrito; destinar recursos a refugios climáticos, con arbolado, agua potable y bancos; replantar los alcorques vacíos, "una necesidad urgente"; continuar la reforma del "deteriorado" Parque Torre Ramona; y apostar por un transporte público de alta capacidad, con una segunda línea de tranvía y la expansión del carril bici.