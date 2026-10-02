El ZGamer ofrecerá en Zaragoza más de 200 puestos de juego, 13 arenas gamificadas y el espacio Nintendo con 27 consolas

La concejal delegada de Juventud, Ruth Bravo, en el centro, durante la presentación de la oferta juvenil en las fiestas del Pilar - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El evento de videojuegos, esports y ocio cultural de Zaragoza, ZGamer volverá a la sala multiusos del Auditorio del 16 al 18 de octubre, en las fiestas del Pilar, donde ofrecerá más de 200 puestos de juego, 13 arenas gamificadas y, por primera vez, un espacio propio de Nintendo con 27 consolas.

Además, la participación de PlaySeat permitirá ampliar el espacio de simulación de conducción a lo que se sumará la Fiesta Viral Light para adolescentes de entre 14 y 17 años, el 11 de octubre con los Djs Alex Melero, Beuxi y Aarón MVP; y una edición del Open Mic en El Túnel, el 18 de octubre, donde el público de entre 14 y 21 años podrá demostrar su talento.

En este equipamiento del distrito Oliver el 13 de octubre se celebrará una jornada musical con los conciertos de Laaza, Begut, Marina y Domínguez.

Toda esa oferta de ocio juvenil la ha presentado la concejal delegada de Juventud, Ruth Bravo, quien recordado que a tenor de las cifras de ediciones anteriores que superan los 10.000 asistentes "cada vez hay más visitantes en Zaragoza y los zaragozanos, ante la oferta novedosa ampliada y mejorada de diferentes eventos cada vez participan más de las fiestas del Pilar".

ACCESO GRATUITO

Como ejemplo que ha citado es que el ZGamer amplía el número de puestos y esta año, como novedad, acude Nintendo porque "se pretende que todos puedan disfrutar de unas buenas fiestas del Pilar que han sido propuestas para todos los gustos, para las diferentes edades y que el histórico nos dice que cada vez participan y las viven más".

El ZGamer, que es de acceso gratuito, estará abierto el último fin de semana de las fiestas del Pilar desde el viernes, 16 de octubre, a las 18.30 horas, hasta las 21.00 horas y el sábado y domingo en horario de mañana y tarde, entre las 11.00 y 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

En rueda de prensa, Bravo ha detallado que ZGamer tiene una parte solidaria y la Asociación Gambaru instalará un bar cuyos beneficios se destinarán a proyectos para personas en situación de exclusión social. La iniciativa contará con el acompañamiento de la Legión 501st, que ayudará a "dinamizar" el evento y que los asistentes "puedan disfrutar más", ha confiado Bravo.

Sobre la ampliación de la zona del sistema de gamificación, ha comentado que esta edición habrá 13 arenas distribuidas por el recinto donde los asistentes podrán superar distintos retos para conseguir tokens y optar a premios y sorteos. Este sistema permitirá a los participantes acumular tokens de bronce y plata que se podrán canjear por obsequios o utilizarlos para grandes sorteos como un portátil gaming HyperX OMEN 16.

"La propuesta para los zaragozanos y visitantes jóvenes es una oferta amplia en torno a los eSports con el ZGamer en el último fin de semana de las fiestas del Pilar. A ello se suma la Viral, la víspera del Pilar para jóvenes menores de edad con un ocio saludable con DJs en la que todo está en torno a la música, los maquillajes, retos y con cero alcohol", ha subrayado. A ello se suman en diferentes puntos de la ciudad actuaciones gratuitas para que los jóvenes puedan disfrutar de aquellos grupos que "tanto les gusta escuchar y vivir", ha resumido.

CREADORES DE CONTENIDO

El ZGamer contará también con una importante presencia de creadores de contenido. Por el escenario y los diferentes espacios del evento pasarán Espe, Noviofifas, Noni y Mayichi, referentes nacionales del entretenimiento digital y los videojuegos, que protagonizarán shows, desafíos y actividades en directo junto a los asistentes.

La academia municipal Cierzo Esports volverá a tener un papel protagonista en el evento y presentará su nueva sección de Sim Racing, reforzando la apuesta por los esports y por la formación y participación de jóvenes talentos vinculados a Zaragoza.

Al mismo tiempo, habrá también actividades como 'El Desafío de las Cajas Misteriosas', una nueva propuesta participativa en la que la intuición y la habilidad tendrán recompensa directa. También se instalará un photocall oficial en el que los asistentes podrán participar en una dinámica en redes sociales y optar al sorteo de un monitor gaming.

Antes del ZGamer y también en la sala Multiusos del Auditorio, se celebrará una nueva edición de la Fiesta Viral Light el 11 de octubre, entre las 19.00 y las 00.00 horas. El programa incluirá sesiones del DJ Alex Melero, Beuxi y Aaron MVP, animación, maquillaje y caracterización, retos y dinámicas grupales.

SORTEO

Las entradas tienen un precio anticipado de 8 euros, después de agotarse el primer tramo promocional de 100 localidades a 6 euros. En taquilla, si quedan entradas, el precio será de 10 euros. La entrada incluye el acceso, dos consumiciones sin alcohol y la participación en las actividades programadas. Las localidades están disponibles a través de CompraEntradas, Ibercaja Entradas, la Taquilla Central y las taquillas del Auditorio. Entre los participantes, se sorteará un Iphone 18 Pro.

Otro de los planes que podrán hacer los jóvenes durante estas fiestas es asistir a una 'Guests Battle', un evento de danza urbana y freestyle al aire libre creado por el equipo de MAF. Esta competición de baile improvisado será en la plaza Aragón el sábado 17 de octubre a las 11.30 horas.

Entre las propuestas musicales, además del Open Mic del Túnel, el 18 de octubre, unos días antes, el 13 también en El Túnel será la jornada musical con los conciertos de Laaza, Begut, Marina y Domínguez y previamente, el 11 de octubre, Dani Fernández actuará en el escenario de la plaza del Pilar en un concierto gratuito y el artista canario Lucho RK actuará el 10 de octubre, día del pregón, en el escenario de Estación Norte, donde también se podrá ver a la banda de funk-rock zaragozana Direi, ganadora del Popy Rock el 12 de octubre. En este mismo espacio, actuará el compositor gallego Iñigo Quintero el sábado 17 de octubre a las 20.00 horas.