Los 27 buscan cerrar este martes un acuerdo sobre las ayudas a la pesca en el próximo presupuesto post 2027

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BRUSELAS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Pesca de la Unión Europea tratarán de alcanzar este martes un acuerdo parcial sobre el reglamento que regulará el apoyo al sector pesquero dentro del próximo presupuesto comunitario para 2028-2034, en unas negociaciones en las que España reclama que la renovación de la flota y la construcción de nuevos buques puedan beneficiarse de financiación nacional y europea.

"Tenemos una propuesta sobre la mesa con la que esperamos alcanzar hoy un acuerdo general parcial. Es un elemento clave vinculado al próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Se trata de dar certidumbre sobre la capacidad de nuestros pescadores y de nuestras comunidades costeras para acceder a financiación en el próximo MFF", ha explicado el ministro irlandés de Agricultura, Alimentación, Pesca y Mar, Martin Heydon, cuyo país ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, a su llegada a la reunión.

En este sentido, Heydon ha defendido que tanto el reglamento sectorial como los cambios planteados en el marco presupuestario buscan "mejorar las oportunidades de financiación e inversión" para los pescadores europeos, algo que considera "realmente importante" para atraer a nuevas generaciones y garantizar el futuro de las comunidades costeras.

Preguntado por las diferencias entre los Estados miembro y la Comisión Europea, ha defendido que el objetivo de la presidencia es acercar posiciones hasta alcanzar un resultado "justo y equilibrado", y ha considerado una "señal buena y saludable" que todas las partes estén "al límite de su zona de confort", porque a su juicio demuestra que las negociaciones se encuentran en ese "punto intermedio" que puede permitir cerrar el pacto.

ESPAÑA PIDE FINANCIAR LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA Y NUEVOS BUQUES

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que, tras años en los que se ha puesto "todo el acento en la sostenibilidad de los 'stocks'", es necesario mantener ese objetivo pero también "aumentar la rentabilidad" de armadores y pescadores, para lo que ha pedido que las nuevas reglas permitan financiar la renovación de la flota y la construcción de nuevos buques.

"Creemos que hace falta pensar en el futuro, es decir, en la renovación de la flota, y deben ser admisibles los trabajos de renovación y también la construcción de nuevos buques", ha señalado Planas, que ha reclamado que estas actuaciones puedan ser "cofinanciadas con fondos nacionales o europeos".

El titular de Pesca ha valorado asimismo los avances en la revisión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), entre ellos la posibilidad de conceder ayudas a los profesionales afectados cuando las posibilidades de captura de una población disminuyan más de un 40%, aunque ha rechazado que este apoyo quede limitado a un periodo máximo de doce meses.

España quiere además que esta cobertura pueda aplicarse cuando fracase la negociación de un acuerdo pesquero con un tercer país y los barcos europeos pierdan el acceso a sus aguas, de modo que tanto armadores como tripulaciones puedan acogerse a las compensaciones previstas.

Precisamente, a petición de Planas, los Veintisiete abordarán también la situación de los acuerdos con terceros países, un debate en el que Planas defenderá la importancia de preservar la presencia de la flota comunitaria en estos caladeros frente a competidores que, según ha advertido, "no operan con los mismos estándares de sostenibilidad y esquilman los recursos".