Abierta la convocatoria anual de ayudas de la Política Agraria Común, dotada con 95,3 millones

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OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este lunes la convocatoria anual de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), dotada con 95.391.128 euros. Las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana y hasta el 30 de abril.

La distribución de la cuantía por anualidades contempla un total de 69,5 millones que se destinan a los pagos directos a la agricultura y la ganadería; otros 20,25 millones se orientan a compensar las desventajas derivadas de mantener la producción agraria en zonas de montaña y otras áreas con limitaciones naturales significativas; una partida de 2,4 millones se dedica a los compromisos voluntarios relativos a la producción ecológica, aplicables a la apicultura, la agricultura y la ganadería; un total de 1.763.628 euros se dirigen al fomento de los recursos genéticos del Principado; otros 800.000 euros se reservan para compensar el compromiso de gestión sostenible de pastos en común; y 577.500 euros se destinan a los compromisos orientados a favorecer la biodiversidad, tanto en las plantaciones de manzano como en la apicultura.

La tramitación de solicitudes se realizará a través de la herramienta Sistema de Gestión de Ayudas (SGA), con el apoyo de las entidades bancarias colaboradoras. La aplicación está operativa desde el pasado 2 de febrero, lo que ha permitido revisar los borradores de solicitud con antelación.

Además, la Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria ha organizado en las últimas semanas varias jornadas formativas sobre las novedades de la campaña, de modo que se ha podido avanzar en la preparación de los expedientes que podrán registrarse desde mañana.

Asimismo, se podrá comunicar la cesión de derechos de pago básico y solicitar derechos de la Reserva Nacional de Pago Básico, orientada especialmente a jóvenes agricultores y a productores que se incorporan a la actividad y cuentan con la formación adecuada en el ámbito agrario.