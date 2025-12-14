Adjudicada en más de 749.000 euros la mejora del camino de Vigaña a Las Estacas, en Belmonte de Miranda

Adjudicación de obras en una carretera de Belmonte de Miranda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 749.836 euros la mejora del camino de Vigaña a Las Estacas, en el concejo de Belmonte de Miranda, a la empresa Trabajos Salense S.L, que dispone de un plazo de ejecución de quince meses. La consejería asumirá la obra, financiada en un 60% con recursos del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).

Los trabajos consistirán en la reparación de seis kilómetros de vía para facilitar el desplazamiento entre ambas localidades y evitar que el tráfico atraviese, como ahora, la capital del concejo.

La actuación se centrará en mejorar y regularizar la anchura, así como en reforzar el drenaje transversal con la ejecución de caños de 40 y 80 centímetros de diámetro y el drenaje longitudinal con el revestimiento de varios tramos con cuentas de hormigón y desagüe bajo ellas, según ha informado el Principado en nota de prensa.

El firme se mejorará con la extensión de una capa de suelo seleccionado de 25 centímetros de espesor en los lugares que quedan en zahorra y de quince centímetros de espesor en las zonas hormigonadas. También se dotará con señalización y varios tramos de barandilla de protección.