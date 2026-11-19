Obras en San Tirso de Abres. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado las obras de rehabilitación del vial que conecta Trabada con El Bargo y el límite con Galicia, en el concejo de San Tirso de Abres. Los trabajos, con una inversión de 550.429 euros y un plazo de ejecución de seis meses, permitirá mejorar las comunicaciones y facilitar el acceso a los núcleos de población, las explotaciones agrarias y los terrenos forestales.

Según informa el Ejecutivo, el proyecto contempla la mejora de 2.885 metros de camino, correspondientes al eje principal de acceso a El Bargo y a dos ramales que dan servicio a los núcleos de Foxas y Vilelas.

Así, el recorrido parte de la carretera N-640, en las proximidades de El Llano, y se prolonga hasta el límite entre Asturias y Galicia, desde donde continúa hacia la localidad gallega de O Bargo. Las obras serán ejecutadas por Excavaciones y Transportes Emilio S.L.

La intervención responde al deterioro que presenta actualmente la vía, con zonas de pavimento degradado, baches y pérdida de la capa de rodadura. Los trabajos se realizarán manteniendo el trazado actual de la carretera.