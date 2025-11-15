adjudicado en 79.999 euros las obras de reparación del camino desde El Mazo a Grandamarina, en El Franco

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS9

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria adjudicó en 79.999 euros las obras de reparación del camino desde El Mazo a Grandamarina, en el concejo de El Franco. La empresa Seijo Veiguela Obras y Servicios será la encargada de ejecutar los trabajos, que cuentan con un plazo de cuatro meses.

La actuación, financiada a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) - , consistirá en la renovación de los 574 metros de la vía que da acceso a la localidad de Grandamarina desde el camino que comunica La Andía y El Mazo. El objetivo es ofrecer a la ciudadanía un acceso más seguro y mejorar la conectividad de la zona.

Las obras incluyen la ampliación de la traza hasta los 3,5 metros, para favorecer el tránsito de vehículos. También se renovará el pavimento y se reforzarán los taludes y sistemas de contención para asegurar la estabilidad del camino.

En cuanto al drenaje, se construirá una cuneta de bordillo y se modificará el diámetro de los tubos actuales para evitar la acumulación del agua.