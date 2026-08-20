Agricultura abona un primer pago de 3,12 millones a 3.798 armadores para compensar el alza del combustible

Archivo - Barco pesquero. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha cursado la orden para realizar un primer pago de 3.120.853,38 euros a un total de 3.798 armadores que disponen de 4.034 buques pesqueros para compensar el incremento del precio del combustible derivado del conflicto bélico en Oriente Medio.

Estas ayudas, aprobadas mediante orden firmada el pasado 14 de agosto, están destinadas a "compensar el incremento del precio del combustible consumido entre los pasados 22 de marzo y 30 de abril", según ha detallado el departamento que dirige Luis Planas.

La tramitación de esta subvención se realiza de oficio "sin necesidad de que los beneficiarios presenten una solicitud", con el objetivo de agilizar al máximo el abono de las ayudas, por lo que se verifica en primer lugar qué buques han tenido actividad pesquera en el período fijado.

Asimismo, la Secretaría General de Pesca trabaja actualmente en la gestión de un segundo grupo de beneficiarios, correspondiente a quienes presentaron alegaciones, y publicará próximamente la resolución con la lista definitiva y sus importes.

Estas aportaciones se enmarcan en el artículo 51 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, si bien el Ejecutivo ha ampliado el periodo subvencionable de la medida desde el 22 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2026.

Así, el cálculo de la ayuda se realiza por buque, multiplicando el importe unitario por el consumo diario de combustible y por el número de días de actividad que haya realizado dentro del período elegible (hasta un máximo de 200.000 euros por buque y 400.000 euros por armador).

La ayuda se establece con un límite de 0,20 euros por litro de gasóleo, pero también contempla la posibilidad de realizar pagos complementarios en caso de que el 70% del incremento del precio medio del combustible de todo el periodo elegible sea superior a la suma de los 0,2 euros/litros ya abonados en pagos intermedios.

Las medidas cuentan con la autorización de la Comisión Europea y España ha situado la intensidad del apoyo "en el máximo permitido, equivalente al 70% de la diferencia" respecto al coste del combustible previo al inicio del conflicto (0,697 euros por litro a 23 de febrero).

GALICIA Y ANDALUCÍA, A LA CABEZA POR COMUNIDADES

En la distribución territorial, Galicia se sitúa como la comunidad más beneficiada al recibir 1.247.405,61 euros distribuidos entre 1.671 armadores y 1.757 buques pesqueros con puerto base en la región.

Le sigue Andalucía, con un total de 682.858,54 euros destinados a 682 armadores y 738 embarcaciones, y Cataluña, que percibirá 386.694,72 euros repartidos entre 377 armadores y 399 barcos.

Por su parte, la Comunitat Valenciana alcanzará los 362.845,75 euros (242 armadores), seguida de Cantabria (168.281,69 euros y 82 armadores), Asturias (88.111,09 euros y 136 armadores) e Illes Balears, con 81.062,71 euros (169 armadores).

Completan el reparto Canarias, con 71.204,73 euros (328 armadores); la Región de Murcia, con 67.459,49 euros (101 armadores); y el País Vasco, que recibirá 54.929,05 euros para 11 armadores y 12 buques.