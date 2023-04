"La alternativa a la inflación, es que no podamos comer", advierte Tellado (Capsa Food)

El responsable de Capsa Food afirma que el precio que se paga al ganadero está "en máximos históricos"



El CEO Capsa Food, José Armando Tellado, ha defendido este miércoles que hay que empezar a pagar las cosas por lo que valen, "no solo los teléfonos móviles o la última tecnología, también los alimentos que muchas veces hemos pensado que siempre van a estar en casa".

"La alternativa a la inflación, es que no podamos comer", ha remarcado, antes de pedir invertir en los ganaderos y agricultores en tecnología que mejore la eficiencia para una producción sostenible "para que todos podamos comer a futuro", ha apuntado.

Así lo ha indicado antes de participar en la presentación del evento LaGranjaSummit, en Laboral Centro de Arte, en la que ha participado también el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez.

Dicho esto, ha considerado que la inflación irá remitiendo progresivamente, lo que hará que la cesta de la compra sea "más accesible".

"Tenemos que estar predispuestos a pagar por esto", ha abogado. Tellado ha incidido en que siendo la alimentación una prioridad, la consideramos la "última de las prioridades", según él.

A este respecto, ha señalado que primero se pone por delante "un montón de cosas superficiales", de las que no os cuestionamos que puedan subir muchas veces la inflación cada año, como medios tecnológicos que renovamos, a su juicio, "sin necesidad", e incluso, dentro de la alimentación, productos que no tienen valor nutricional.

Ha lamentado que, después de eso, nos cuestionamos el pagar un poquito más por alimentos con valor nutricional "relevante" y que no tienen "parangón", y que son, a su modo de ver, generalmente los alimentos de temporada, los naturales como frutas y verduras, legumbres, hortalizas y lácteos, que vienen directamente del campo. Tellado ha recalcado que lo que se hace es retribuir un trabajo tan digno como cualquier otro.

En todo caso, ha apuntado que el peso de la alimentación en la renta de un hogar es "cada vez menor", cuando, en su opinión, "deberíamos de estar dispuestos a pagar las cosas por lo que valen", ha sostenido.

En paralelo, ha incidido en la importancia para los agroganaderos de que se reconozca el valor de los alimentos. Para él, es sorprendente que la gente cuestione la inflación hoy, cuando hay causas que lo explican perfectamente, como la guerra en Ucrania o la sequía, circunstancias adversas, cuando pudiendo haberse aprovechado la industria alimentaria en general de la inflación en la pandemia de la COVID-19, "no se hizo", ha afirmado.

"Nunca se ha utilizado la inflación como un arma para subir los precios", ha reivindicado. Incluso, ha conminado a apostar por la seguridad alimentaria, por los ganaderos, los agricultores locales, que son los que cuidan los campos y mantienen los paisajes y la población en los pueblos y "que hacen que esta España, rica y variada", tenga sentido".

PRECIO DE LA LECHE

Preguntado sobre por qué se baja ahora el precio de la leche a los ganaderos, ha incidido en que este responde a mercados internacionales.

Dicho esto, ha destacado que el precio de la leche ahora está un 70 por ciento por encima del del año pasado. "Está en máximos históricos", ha asegurado. Ha explicado, asimismo, que el precio de la leche refleja el valor internacional de la grasa y la proteína, a lo que ha reiterado que sigue estando en precios "francamente altos y francamente buenos".

Un precio, a su juicio, que retribuye "perfectamente" a las ganaderías, lo que no quita que pueda subir en el último trimestre del año si las circunstancias de sequía no mejoran y las cosechas de grano no mejoran.

En esta línea, ha aclarado que 2022 cerró con un precio de 46 céntimos el litro, y el último precio del pasado marzo excede los 60 céntimos. Por este motivo, ha resaltado que, aún con la bajada, se sigue estando "muy por encima" del precio del pasado año.

Tellado ha abogado por seguir trabajando en producciones cada vez más sostenibles y eficientes y ha reconocido que la industria alimentaria no tuvo resultados positivos en 2022. "El consumidor es al final el que determina lo que está dispuesto a pagar por las cosas", ha recalcado.

En el caso de Capsa, ha asegurado que sus objetivos son la defensa del ganadero y del campo, que es en lo que se van a centrar y que pueda transaccionar hacia esa producción sostenible.

En su opinión, a medida de que vaya remitiendo la inflación, cree que Capsa será capaz de reconstruir la cuenta de explotación y volver a resultados normales.

Ha señalado que el pasado año tuvieron un resultado "muy ajustado", de cinco millones de euros frente a los 20 millones del anterior o los 25 millones de hace dos años, precisamente porque no quisieron trasladar el incremento del coste energético a los consumidores

INNOVACIÓN ALIMENTARIA

Sobre la innovación, ha opinado que la industria alimentaria está "en permanente renovación", a lo que ha recalcado que "el gran reto es atender a una población mundial creciente en un contexto climático adverso", ha advertido.

Es por ello que ha visto necesaria la innovación, para llevar la producción a modos sostenibles, con un mejor uso del suelo y del agua. En este sentido, ha apuntado que la jornada a la que asiste en este día ayuda a ver qué formulas y en qué compañías están invirtiendo, que crean que puede contribuir a ese futuro, con una alimentación sostenible, segura, que pueda alimentar a la población mundial.