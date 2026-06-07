Ampliado seis meses en Villaviicosa el plazo para legalizar cuadras e instalciones ganaderas

Archivo - Vaca - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha acordado la ampliación en seis meses del plazo para la obtención de la habilitación ambiental de las actividades e instalaciones ganaderas tradicionales o en precario de escasa incidencia ambiental ubicadas en los núcleos de población del municipio.

De este modo, el período de solicitud, que inicialmente finalizaba el 24 de mayo de 2026, se ha prorrogado hasta el próximo 24 de noviembre de 2026 mediante una resolución dictada por la Alcaldía el pasado 5 de junio.

El gobierno local ha hecho uso de la previsión de prórroga recogida en la normativa tras realizar las consultas técnicas oportunas y considerar que el plazo inicial concedido por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio ha resultado insuficiente.

Según ha justificado la administración municipal, esta falta de tiempo afecta tanto a la elaboración de los informes técnicos de los propios servicios municipales como a la presentación de los documentos técnicos preceptivos por parte de los solicitantes.