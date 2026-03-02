Apicultores y consumidores harán catas de miel mañana para denunciar fraude y pedir precios justos

Catas reivindicativas de miel - COAG

El sector apícola de COAG y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU han organizado para este martes catas de miel reivindicativas en 15 ciudades españolas y frente a las puertas de supermercados y espacios públicos de toda España para denunciar las sospechas de fraude en el sector y reclamar precios justos para los apicultores, según informa en un comunicado.

En concreto, esta campaña que lleva el lema 'Busca tu apicultor/a de cercanía. Huye de las mezclas. Miel de verdad y de proximidad' busca que cualquier consumidor pueda comprobar en directo la diferencia existente entre una miel de proximidad y los productos mezclados de terceros países que están en los lineales.

De esta forma, las ciudades donde se van a realizar estas catas mañana son Almería, Huelva, Jaén, Málaga, Zaragoza, Oviedo, Santander, Barcelona, Ourense, Lugo, Madrid (frente a Carrefour de Glorieta de Cuatro Caminos), Murcia, Pamplona y Logroño, mientras que en León y Salamanca se celebrará en otra fecha.

Hay que recordar que el informe 'De las colmenas', publicado por la Comisión Europea en 2023 tras una acción coordinada de la OLAF, el JRC y la DG-Sante, reveló que el 51% de las mieles analizadas en frontera española (46% en el conjunto de la UE) incumplían la Directiva europea de la miel.

Los principales fraudes detectados fueron dilución con jarabes baratos, ultrafiltración mediante resinas de intercambio iónico para eliminar el rastro del origen y falsificación de procedencia. Ese riesgo de fraude no es aleatorio: se concentra en las mieles mezcladas, que representan el 80% de las comercializadas al por menor en la UE. Y es precisamente ese tipo de producto el que predomina en los grandes establecimientos, donde el precio medio de venta apenas alcanzó los 5,39 euros/kg en las tiendas de descuento y 6,36 euros/kg en supermercados durante 2024.

Según datos del panel de consumo del Ministerio de Agricultura, el 65% de las mieles que se consumieron en los hogares españoles en último año se compraron en supermercados, hipermercados y tiendas de descuento.

COAG ha denunciado que mientras los lineales se llenan de miel 'low-cost' de origen incierto, los apicultores españoles cobran de media 3,37 euros/kg por su miel milflores a granel (campaña 2024/2025), un precio que, según los estudios de costes de la organización, no cubre los costes de producción en las condiciones actuales (5,50 euros/kg).

Una situación que se agrava por los efectos acumulados del cambio climático sobre los rendimientos por colmena, que llevan años en descenso.

A pesar de que España produjo en 2024 un total de 33.134 toneladas de miel, suficientes para cubrir lo que los hogares consumen (14.974 toneladas), en 2024 llegaron al mercado nacional 35.572 toneladas de miel procedentes de más de 40 países a un precio medio de entrada de apenas 1,80 euros/kg, con China cotizando a 1,17 euros/kg y Portugal como puerta de entrada de triangulaciones masivas de miel barata procedente de Asia.

En este contexto, COAG y CECU reclaman políticas públicas activas como el desarrollo efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria que impida la venta por debajo de costes, mecanismos de compra pública que favorezcan el producto local, y avances hacia una seguridad social alimentaria que haga accesibles los alimentos de calidad a toda la ciudadanía.