La tramitación de la entrada en vigor provisional llevará unos dos meses

BRUSELAS/OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes que inicia el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas.

"Se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro", ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario en una breve declaración sin preguntas en la sede de la institución en Bruselas, después de incidir en que el Consejo (gobiernos) ya dieron luz verde en enero a Bruselas para proceder a la aplicación temporal cuando fuera posible.

La conservadora alemana ha recordado además que desde la firma del pacto dejó claro que "cuando ellos estuvieran listos, nosotros estaríamos listos", y que el ritmo de ratificaciones por parte de los socios iberoamericanos permite ya poner en marcha el proceso del lado europeo, sin aclarar la fecha exacta en que prevé su entrada en vigor.

De este modo, la jefa del Ejecutivo comunitario decide seguir adelante con la aplicación del pacto pese a que el Parlamento Europeo ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare si lo negociado es compatible con el Derecho comunitario, lo que de facto paraliza su propio proceso de ratificación para la aplicación definitiva.

En este contexto, Von der Leyen ha admitido que ha estado "debatiendo intensamente" con las capitales y con los eurodiputados durante las últimas semanas antes de anunciar su decisión y ha recalcado que la entrada en vigor "provisional" es, por definición, temporal y no definitiva.

"De conformidad con los Tratados de la UE, el acuerdo sólo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación", ha dicho en su discurso, para afirmar después que su Ejecutivo "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembro y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente".

DOS MESES PARA QUE SE MATERIALICE

Aunque Von der Leyen no ha dado un calendario claro sobre el proceso, un portavoz comunitario ha aclarado más tarde en una rueda de prensa que la tramitación llevará "unos dos meses" aunque no tienen una fecha precisa que ofrecer por el momento. A partir de las ratificaciones del otro lado del Atlántico, la Comisión intercambiará con ellos "notas verbales" para notificar la voluntad de que el pacto comercial entre en vigor de manera temporal y a partir de ese intercambio inicia la cuenta atrás de dos meses.

La Unión Europea y los países de Mercosur firmaron el pasado enero los acuerdos político y de libre comercio con los que las dos regiones culminaron casi 26 años de negociación y establecen un nuevo marco de relaciones, que sale adelante pese al rechazo del campo europeo y de media docena de países europeos, entre ellos Francia y Polonia.

La parte comercial de competencia exclusiva de la UE puede entrar en vigor de manera interina desde el momento en el que al menos un país del bloque del Cono Sur complete su propio proceso de ratificación, lo que ocurrió este jueves en Uruguay y Argentina.

La entrada en vigor definitiva para el conjunto de los acuerdos, sin embargo, requiere de un proceso de ratificación más complejo que pasa por la adopción por parte de los Veintisiete y del consentimiento del Parlamento Europeo, que puede aprobarlo o tumbarlo, pero ya no modificarlo.

En el caso de la Eurocámara, ese voto está en el aire hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva el recurso remitido por los eurodiputados respecto a la compatibilidad del pacto comercial con el Derecho comunitario, lo que paralizó de facto su ratificación.

CONFIANZA ENTRE SOCIOS

En su discurso sin espacio para preguntas, Von der Leyen ha celebrado la rápida ratificación por parte de Uruguay y Argentina y confiado en que "pronto" hagan lo propio Brasil y Paraguay; al tiempo que ha puesto en valor que ello "demuestra la confianza y el entusiasmo de los socios por impulsar la relación y lograr que este acuerdo histórico funcione".

La conservadora alemana ha defendido que el nuevo pacto permitirá crear un mercado de 720 millones de personas, abrir "innumerables oportunidades" y "recortar miles de millones de aranceles", en el marco de uno de los acuerdos comerciales "más trascendentales de la primera mitad de este siglo".

"Es una plataforma para un profundo compromiso político con socios que ven el mundo como nosotros y que creen en la apertura, la colaboración y la buena fe. Socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas genera resultados positivos para todos", ha concluido.