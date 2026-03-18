Aprobado, con la abstención de PP y Pumares y el rechazo de Vox, el Estatuto de las Mujeres Rurales

La diputada del PSOE Alba Álvarez, en la Junta General. - GRUPO PARLAMENTARIO PSOE

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta general ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSOE; IU-Convocatoria y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, la abstención del PP y el diputado del Grupo Mixto por Foro Adrián Pumares, y el rechazo de Vox la Ley del Principado de Asturias del Estatuto de las Mujeres Rurales del Principado de Asturias, una norma que busca "combatir desigualdades, eliminar barreras históricas y romper estereotipos" en todos los ámbitos de la vida rural asturiana.

Así lo ha indicado la diputada del grupo parlamentario socialista, Alba Álvarez, que ha destacado que estamos "ante una ley que reconoce el papel de las mujeres en el medio rural y elimina las barreras que aún existen para que puedan trabajar, emprender y participar en igualdad, desarrollarse laboral y personalmente con independencia y con oportunidades".

"Hoy, 18 de marzo, en esta Cámara, pasamos de esa marea violeta en las calles de Villaviciosa a la aprobación de la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales", dijo Álvarez que ha añadido que "hoy Asturias salda una deuda histórica con las mujeres".

Desde IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha indicado que su grupo apoya esta ley desde la "con convicción política, con coherencia y con la certeza también de que responde a una realidad social incuestionable que además durante demasiado tiempo ha permanecido invisibilizada, infravalorada o asumida como si formara parte de un orden natural de las cosas".

"No hay emancipación posible sin base material. Y por eso esta ley acierta cuando aborda el empleo, el emprendimiento, la formación, las ayudas. La desigualdad no se combate únicamente con discursos o con pedagogía, se combate también redistribuyendo recursos, corrigiendo desventajas heredadas y reconociendo jurídicamente trabajos y aportaciones que durante demasiado tiempo han permanecido invisibles", dijo Campomanes.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha recordado que el Estatuto de la Mujer Rural "no es solo una norma administrativa, es una herramienta necesaria para la justicia social, el feminismo y la supervivencia del medio rural".

"Es herramienta fundamental para romper con la doble brecha de género y territorio, combatiendo la exclusión histórica de las mujeres, la invisibilidad de su trabajo y la despoblación", dijo Tomé que ha recordado que a través de enmiendas, incorporadas la mayoría al texto final, han tratado de mejorar la norma.

CRÍTICAS AL TEXTO TEXTO POR PARTE DE LAS DERECHAS

Desde el PP, el diputado Luis Venta ha recordado que ya advirtió que su grupo daría apoyo a este proyecto de ley estaría condicionado a dos cuestiones importantes. "Escuchar la palabra perdón de esta izquierda por tapar todos los escándalos, sobre todo relacionados con las mujeres y en segundo lugar, un mínimo consenso en el trámite de la ponencia, con las enmiendas y la elaboración del dictamen que hoy se votará", dos cuestiones que ha indicado no se han cumplido.

"Esta ley no es una ley o no debe ser sólo una ley de género. Es un estatuto para preservar, para ayudar, para facilitar la vida de las mujeres que desarrollan su actividad en el medio rural, pero no para echar a nadie del medio rural por no ser mujer", dijo Luis Venta que ha augurado que esta ley traerá consecuencias negativas también para las mujeres.

La portavoz de Vox, Carolina López, ha recordado que el año pasado su grupo ya presentó una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, que "es puro sectarismo ideológico, que se basa en premisas falsas y, además, no aporta nada nuevo porque la mayoría de los artículos están contemplados, por llamarlo de alguna manera, en esa ley de impulso demográfico vacía de contenido real, sin que se haya obtenido ningún resultado positivo para el territorio rural".

"Hace un tiempo yo ya les dije en esta misma Cámara que todos ustedes tenían diarrea legislativa y este proyecto es un ejemplo de ello. Ahora también les digo y les puedo asegurar que cuando gobierne Vox seremos como el Fortasec. Vamos a cortar de raíz toda esta diarrea y bazofia legislativa pensada únicamente en titulares fugaces", dijo.

Para el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, este texto definitivo, "después de incorporarse o rechazarse las enmiendas correspondientes, se puede constatar que efectivamente es una simple declaración de intenciones".

"Al final esto es como la fábula. Al final la montaña parió un ratón. Creo que había expectativas puestas en este texto legislativo, en este éxodo de la mujer rural, pero sin embargo todos somos conscientes de que independientemente de lo que se vote hoy, de que salga aprobado o de que salga rechazado este texto, la situación en el campo asturiano va a seguir siendo la misma", lamentó Pumares, que ha dicho que por ello la norma no puede contar con el apoyo de Foro.