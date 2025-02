Asaja acusa al Gobierno de usar el SMI para "meter la mano en la cartera de los agricultores y ganaderos"

JAÉN/OVIEDO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Pedro Barato, ha acusado al Gobierno de España de usar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para "meter la mano en la cartera de los agricultores y ganaderos españoles".

Barato, que ha participado en un reunión del comité ejecutivo de Asaja Jaén con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha indicado a los periodistas que "el problema que tiene el sector agrario de futuro son de costes, no son de precios" y en este contexto se ha referido a la subida del SMI.

"Yo no estoy en contra del salario mínimo interprofesional, estoy en contra de que a través del Salario Mínimo Interprofesional nos están metiendo la mano en la cartera a los agricultores y ganaderos españoles", ha dicho Barato, que ha añadido que en cuatro años el SMI ha registrado un 80% de subida y "de eso nadie dice nada".

"El trabajador tiene que tener un salario digno y para eso tenemos nuestros convenios colectivos, pero se lo han cargado todo", ha afirmado el responsable nacional de Asaja que ha defendido que "parte de ese dinero (de la subida) por lo menos se quede en manos del agricultor".

ACEITE DE OLIVA

En su intervención ante los medios en Jaén, Barato ha puesto el acento que la campaña de producción de aceite de oliva va a ser "superior a las previsiones que inicialmente se dijeron", aunque todavía no esté cerrado el dato puesto que hay zonas en la provincia de Jaén que se sigue recogiendo aceituna.

De cara al futuro ha señalado que "el factor determinante" es la calidad y por eso "no puede ser que apliquemos una ley, o que tengamos una ley de hace diez años, que es la de los tapones irrellenables, y haya que recordarle a la restauración que la ley está para cumplirla" y que se trata de "nuestro oro líquido, nuestro sector emblemático".

Sobre el tema de los posibles aranceles, Barato ha pedido no adelantarse a los acontecimientos. "Nos podemos preocupar, pero no nos adelantemos a los males cuando no han llegado todavía".

También en relación con el sector olivarero, Barato ha puesto el acento en que se han abierto telediarios porque el aceite estaba caro, pero "el aceite nunca ha estado caro", lo que ha pasado, según el dirigente de Asaja, es que se han dado "unas campañas de 50% de producción y hemos tenido unos costes de producción que han subido en algunos casos hasta 50%-60%".