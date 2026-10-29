Asaja, COAG y Unión de Uniones estudian un nuevo calendario de movilizaciones tras cancelar la tractorada

Tractores a su salida de la capital tras desconvocarse la tractorada por el accidente ferroviario, a 28 de octubre de 2026, en Madrid (España). Cerca de 500 tractores, acompañados por miles de agricultores y ganaderos procedentes de toda España convocados - Carlos Luján - Europa Press

Agradecen el comportamiento "ejemplar" del campo tras desconvocar la tractorada por respeto a las víctimas del accidente ferroviario

MADRID/OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja, COAG y Unión de Uniones estudian un nuevo calendario de movilizaciones del campo tras cancelar la gran tractorada prevista para ayer en Madrid por respeto a las víctimas del accidente ferroviario, al tiempo que han agradecido el comportamiento "ejemplar" de los miles de agricultores y ganaderos y de los 500 tractores procedentes de toda España que se concentraron este miércoles en la capital.

En concreto, las organizaciones agrarias han señalado que "hay momentos en los que una reivindicación, por justa que sea, debe ceder el paso al dolor de un país", al tiempo que han reiterado sus condolencias a las familias de los fallecidos y su deseo de una pronta recuperación para los heridos.

"Queremos agradecer a los miles de agricultores y ganaderos que llegaron a Madrid desde toda España, y a quienes trajeron el medio millar de tractores que ya estaban en la capital, el esfuerzo realizado y la serenidad con la que asumieron la desconvocatoria. Regresaron a sus explotaciones como habían venido: con respeto. Esa actitud dice más del campo que cualquier pancarta", han subrayado en un comunicado conjunto.

De esta forma, las organizaciones han registrado esta mañana en el Ministerio de Agricultura la tabla reivindicativa de la manifestación que no pudieron entregaron ayer en mano.

No obstante, Asaja, COAG y Unión de Uniones han advertido de que la "movilización se aplaza, pero sus motivos, no", ya que denuncian unos costes de producción disparados, una PAC amenazada por recortes, una Ley de la Cadena Alimentaria que no se aplica, acuerdos comerciales que imponen una competencia desleal y una burocracia que impide trabajar son problemas que no desaparecen con el paso de los días ni con el calendario electoral.

De esta forma, el campo ha reiterado que "no son reivindicaciones de coyuntura, sino de supervivencia de un sector que da de comer a todos", por lo que subrayan que estas movilizaciones "no están ligadas a ninguna fecha política" y se "plantean ante este Gobierno y ante el que salga de las urnas, gobierne quien gobierne".

Así, los órganos de dirección de las tres asociaciones agrarias prevén reunirse en los próximos días para fijar un nuevo calendario de movilizaciones, que se comunicará una vez acordado.