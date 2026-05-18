Asturias constata un aumento del 11% de la población de lobos, que alcanzó las 50 manadas el año pasado

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OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha constatado un aumento del 11% de la población de lobos, que alcanzó en 2025 las 50 manadas, de las cuales 46 son reproductoras. Además, en función de los indicios detectados, se está evaluando la posible existencia de otros cinco grupos, que podrían ser nuevos o pertenecer a uno de los ya existentes. El actual censo crece en cinco manadas respecto al anterior, en el que se habían contabilizado 45, y ello a pesar de los trece ejemplares que fueron hallados muertos y de los 31 abatidos en el programa de control, que alcanzó un 83% de ejecución.

Para realizar este estudio se analizaron 56 áreas y se habilitaron 592 estaciones de escucha. El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha dado a conocer hoy estos datos, tras convocar para el próximo 22 de mayo el comité consultivo del Plan de Gestión del Lobo.

Respecto al balance de daños, los cánidos atacaron el año pasado a 3.903 animales: 1.059 vacas, 353 cabras, 1.164 caballos, 1.279 ovejas, 41 asnos y mulos y 7 perros. El Gobierno de Asturias tramitó el pago de 1.911.171 euros para compensar estas pérdidas, la cifra más alta desde que comenzaron estos registros en 1997.

El balance del programa de control sumó 31 ejemplares abatidos y trece muertos por otras causas; de ellos, 26 fueron extraídos por la Guardería del Medio Natural. Además, en las cacerías de las reservas se autorizaron 248 acciones, de las que 143 aceptaron abatir animales, 87 no lo hicieron y 17 no se celebraron. A ello se suman cinco lobos extraídos en cuatro batidas autorizadas en otros terrenos cinegéticos.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria continúa con la tramitación para modificar el II Plan de Gestión del Lobo, cuyo decreto se encuentra en exposición pública hasta el 28 de mayo, con más de 90 alegaciones presentadas hasta la fecha.

El objetivo de este cambio es restablecer las herramientas de control poblacional. El documento tendrá en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que declaró la nulidad sobrevenida del artículo 7.5 a), lo que abrió la puerta a su nueva aprobación conforme al actual régimen jurídico, tras la salida del lobo del Lespre. De esta manera, se incorporan al mencionado artículo los métodos de control que permitirán volver a gestionar la especie.