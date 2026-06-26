Asturias convoca tres líneas de ayudas con 678.464 euros para impulsar proyectos en zonas pesqueras

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OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha convocado tres líneas de ayudas destinadas a financiar proyectos promovidos por entidades locales, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro en las zonas pesqueras de Asturias. Las tres convocatorias suman una dotación total de 678.464 euros y su finalidad es apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental de los territorios costeros.

Estas aportaciones se enmarcan en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo impulsadas por los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) y son financiadas a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027. Las ayudas se conceden al amparo de las estrategias diseñadas por los distintos GALP, que actúan como instrumentos clave para promover el desarrollo sostenible de las comunidades costeras, reforzar la actividad vinculada al mar y generar nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento.

Por bloques, la convocatoria dirigida a las entidades privadas cuenta con 185.642 euros destinados a respaldar iniciativas que diversifiquen la economía y apuesten por innovar y generar actividad en las comunidades. Esta línea se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Por su parte, las entidades locales disponen de un presupuesto de 195.910 euros para financiar proyectos en las zonas de actuación de los GALP. Asimismo, la convocatoria para las entidades sin ánimo de lucro se dota con 296.910 euros para impulsar proyectos de carácter social, cultural, ambiental o de dinamización territorial vinculados al desarrollo de las zonas pesqueras. Ambas líneas se publicarán en el BOPA el próximo lunes, día 29 de junio.

El plazo para presentar las solicitudes en las tres convocatorias es de quince días hábiles. El periodo comenzará a computarse el 30 de junio y finalizará el 20 de julio. Toda la información relativa a las convocatorias, así como los formularios y la tramitación electrónica, está disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias.