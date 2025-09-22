Asturias destina 11,4 millones a la nueva convocatoria de ayudas Leader para el medio rural

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la nueva convocatoria de ayudas del programa Leader, dotada con 11,4 millones para fomentar el desarrollo económico del medio rural.

Según ha detallado el Pincipado en una nota de prensa, estas subvenciones, enmarcadas en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 tienen como objetivo impulsar inversiones en tres áreas clave.

Por una parte, Leader Agro: fomento de inversiones en el sector agrícola; Leader Agroindustria: apoyo a microempresas de la industria agroalimentaria con menos de diez personas en plantilla. Por último Leader Diversificación: incentivos para proyectos que promuevan la diversificación económica del medio rural, más allá de la agricultura y la agroindustria.

El programa Leader está diseñado para apoyar iniciativas que se ajusten a las estrategias de desarrollo local participativo, un modelo que involucra a los grupos de acción local en la toma de decisiones y en el reparto de los fondos. En Asturias operan un total de once grupos, cada uno de ellos con asignaciones específicas.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que las empresas interesadas deben presentar sus proyectos para que se evalúe su viabilidad y su alineación con los objetivos del programa. Las ayudas pueden cubrir hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un máximo de 200.000 euros por beneficiario.

La nueva convocatoria ofrece una importante oportunidad para las empresas del medio rural asturiano que buscan modernizarse, ampliar negocio o emprender nuevos proyectos. Con un enfoque particular hacia la sostenibilidad y la innovación, estas ayudas tienen el potencial de dinamizar la economía rural, crear empleo y fortalecer la competitividad de los sectores agrícola e industrial.

Las empresas interesadas en acceder a estos fondos deben presentar sus solicitudes hasta el 4 de noviembre. Además, pueden informarse sobre los requisitos y plazos a través de los grupos de acción local.

Desde 2016, a través del programa Leader se han concedido 3.051 ayudas a empresas, asociaciones sin ánimo de lucro y administraciones locales por un valor total de 145 millones. El presupuesto para el período 2024-2027 se eleva a 66,6 millones.