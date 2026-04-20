Asturias destina 450.000 euros a financiar los servicios de sustitución temporal en explotaciones agrarias

El ganadero Jose Luis González Rodríguez; la directora general de Agriculltura, Begoña López, y el representante de la cooperativa Central Lechera José Castaño. - GOBIERNO DE ASTURIAS

Campoastur, Central Lechera y Valcor serán las cooperativas encargadas de gestionar estas actuaciones OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria destina 450.000 euros a financiar servicios de sustitución temporal de personal para pequeñas y medianas explotaciones agrarias. La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, ha ofrecido este lunes este dato durante su visita a las ganaderías José Luis González y Marqués, en Gozón, ambas beneficiarias de estas ayudas.

"Con esta línea garantizamos que las explotaciones agrarias puedan seguir funcionando con normalidad cuando sus titulares o trabajadores necesiten ausentarse. De este modo, fomentamos la rentabilidad social del sector y la igualdad de oportunidades en el medio rural", ha valorado López.

La directora también ha indicado que el Gobierno de Asturias trabaja para reforzar este servicio, una de las medidas recogidas en el Pacto por el Medio Rural. En este sentido, la consejería pretende agilizar los procedimientos de contratación de mano de obra extranjera cualificada, con el fin de garantizar la rentabilidad social de los ganaderos asturianos.

Esta iniciativa permite a titulares, socios y trabajadores de empresas agrarias ausentarse en caso de enfermedad (incluidas las de sus hijos y personas convivientes con patologías graves), vacaciones y permisos laborales, sin que repercuta en la viabilidad del negocio.