Asturias destina 500.000 euros a ayudas para colmenas, bolas de silo y cierres afectados por los incendios

Cartel de las ayudas - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha abierto una línea de ayudas dotada con 500.000 euros para compensar los daños ocasionados por los incendios forestales registrados en agosto de 2025 en explotaciones agrarias. Las subvenciones permitirán cubrir pérdidas de bolas de silo, daños en colmenas y enjambres, así como los desperfectos en cierres y vallados, con un importe máximo de 30.000 euros por beneficiario.

La convocatoria se dirige a explotaciones afectadas por los fuegos declarados en los concejos de Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Degaña, Ibias, Onís, Ponga y Somiedo. Los incendios causaron importantes daños en el territorio, con una superficie afectada que alcanzó las 2.150 hectáreas en Cangas del Narcea, 1.323 en Cabrales y Onís, 1.216 en Somiedo, 516 en Degaña, 510 en Ibias y 419 en Caso y Ponga.

El objetivo de estas ayudas es contribuir a la recuperación de la actividad agraria y ganadera en las zonas afectadas, facilitando que las explotaciones puedan restablecer sus medios de producción y recuperar cuanto antes su capacidad productiva.

En el caso de las bolas de silo destruidas por el fuego, la ayuda será de 35 euros por unidad. Para las explotaciones apícolas, la convocatoria establece una compensación de 150 euros por colmena afectada directamente por los incendios, a la que se suman 166,42 adicionales por colmena en concepto de pérdida de producción.

Además, también se compensarán las pérdidas productivas de las colmenas situadas en las proximidades de las zonas incendiadas. Las ayudas oscilarán entre 83,21 euros por unidad, para las ubicadas a menos de 500 metros del perímetro afectado, y 11,65 euros para las situadas entre 1.501 y 2.000 metros.

Respecto a los cierres y vallados, las subvenciones cubrirán 8,42 euros por metro lineal en los cierres de alambre con estacas de madera, 9,15 en los de malla metálica con postes de madera y 20 por metro lineal en los cercados formados por postes de acero galvanizado y malla. En aquellos casos en los que el cierre sea compartido por dos fincas colindantes, cada titular percibirá el 50% de la ayuda que corresponda.

Podrán optar a estas subvenciones las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias inscritas en el registro correspondiente que desarrollen actividad agrícola o ganadera y acrediten daños en sus medios de producción como consecuencia los incendios.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 17 de noviembre, inclusive. La tramitación deberá realizarse a través de la sede electrónica del Principado, acompañada de la documentación necesaria para identificar la ubicación de los daños y cuantificar su alcance.

La consejería verificará la información aportada mediante los medios técnicos y administrativos disponibles, entre ellos, inspecciones sobre el terreno, imágenes satelitales, registros oficiales y partes de incendios. La resolución de las ayudas se dictará en un máximo de seis meses desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria.