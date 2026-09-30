Asturias flexibilizará en noviembre las medidas preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa

Comisión de la Junta General - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha anunciado este miércoles la flexibilización a partir del 31 de octubre de las medidas preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa.

"Tomamos esta decisión porque la actual situación sanitaria permite avanzar en una desescalada, siempre desde la responsabilidad y la protección de nuestra cabaña ganadera", ha dicho Marcos en una comparecencia parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias solicitada por Vox.

El Ejecutivo asturiano ha tomado esta decisión tras la reunión de este martes del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria. Sanidad Animal (Rasve), donde se actualizaron datos.

La resolución permitirá, hasta el 31 de diciembre, recuperar la celebración de ferias y certámenes ganaderos con animales procedentes de Asturias.

No obstante, se mantendrá la limitación del Mercado Nacional en las condiciones actuales y el seguimiento sanitario durante 28 días. "Es una decisión coherente con la evolución de la situación, y con la información recibida en el comité Rasve en el día de ayer".