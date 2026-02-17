Asturias Ganadera pide a Barbón "dejar la demagogia" y seguir adelante con los controles del lobo

Archivo - Lobo - ASCEL - Archivo

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, ha vuelto a incidir este martes en que los controles sobre la población de lobo, son "imprescindibles para la preservación de la ganadería extensiva en Asturias" y se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que anula el programa anual de control del lobo aprobado por el Gobierno asturiano en 2022 al estimar el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).

Ante esta situación Valladares ha pedido al presidente Adrián Barbón que abandone la demagogia y recupere los controles después que los mismos hayan sido suspendido como medida cautelar hasta que por parte de los Servicios Jurídicos, se analice el alcance de la mencionada sentencia.

Asturias Ganadera considera que el contenido de la sentencia del Supremo, no hubiera sido posible si los diputados y senadores asturianos del Partido Socialista no hubieran votado a favor de la inclusión del lobo en el LESPRE y si Barbón y la Federación Socialista Asturiana hubieran tenido el valor de enfrentarse a los dictados del Partido y el Gobierno de Sánchez en Madrid.

Añade el colectivo que además esta situación habría tenido menos impacto si el Principado hubiera sido más solícito y rápido en la iniciación de los controles cuando en la primavera pasada se aprobó en el Congreso la salida del lobo del LESPRE y si los controles efectuados hubieran sido más flexibles y eficaces, con mucho retraso en la participación vecinal, por ejemplo, algo que dio sus frutos de forma inmediata.

"Exigimos al Presidente Barbón que se deje de demagogia y proceda a la inmediata vuelta de los controles de la especie, si de verdad quiere proteger a nuestra ganadería tradicional, pues la temporada de caza termina en marzo al comenzar el periodo reproductor del cánido", indica Valladares.