Asturias Ganadera pide al Gobierno asturiano que les defienda del "narcisista apátrida" Hugo Morán

Archivo - El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización Asturias Ganadera ha emitido este domingo un comunicado en el que solicita al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que defienda al sector rural frente al Secretario de Estadode Medio Ambiente, Hugo Morán, al que se han referido como "narcisista apátrida".

El colectivo ha cargado contra Morán por sus recientes declaraciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, cuando dijo que España no enviará a Bruselas los datos remitidos por las comunidades autónomas sobre el lobo porque falsean la realidad.

"Es el principal responsable de los miles de animales muertos en los montes asturianos, es el responsable de la práctica extinción de la reciella, el responsable de la angustia y desespero de miles de personas honradas", han dicho sobre Morán.

Asturias Ganadera ha cuestionado la credibilidad científica del responsable estatal, señalando que "devalúa a la ciencia cuando habla en su nombre por varios estudios técnicos elaborados por autores a sueldo del propio ministerio que ponen más énfasis en su lucimiento personal y cuestiones ideológicas que en los datos resultados".

La organización ha defendido un enfoque territorial diferenciado respecto a la presencia del lobo, argumentando que "no por ver un sitio montañoso, verde o guapo significa que tenga que haber lobos, hay que estudiar la presencia del cánido en cada lugar, respetando las zonas libres de lobo".

Han insistido en que "la única forma de lograr la convivencia del lobo con la ganadería extensiva son los controles inmediatos y recurrentes, la utilización de los actores locales y la prioridad de criterios cualitativos frente a los cuantitativos".

Finalmente, Asturias Ganadera ha sentenciado que "la opinión de Hugo Morán está muy lejos de la realidad del campo asturiano y su conflicto con el lobo", cuestionando así la validez de las posiciones del Secretario de Estado sobre esta materia.