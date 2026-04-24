Asturias Ganadera quiere volver a intentar proteger por ley los "sonidos y olores" del campo

Rueda de prensa de representantes de Asturias Ganadera. - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lo hicieron en marzo de 2025 y ahora quieren volver a intentarlo. Asturias Ganadera hizo este viernes un llamamiento a los grupos parlamentarios de la izquierda, PSOE, IU y la diputada Covadonga Tomé para que, antes de que acabe la Legislatura, saquen adelante la Ley que busca "preservar el patrimonio sensorial rural de Asturias", es decir, "los sonidos y olores propios del campo asturiano".

Dicha norma, elaborada por el letrado de la Junta General, Ignacio Arias, fue presentada y defendida en el Pleno de marzo de 2025 por el PP y rechazada con los votos en contra de PSOE, IU y Tomé. Una cuestión que ni los miembros de Asturias Ganadera ni el propio Arias comprende, porque asegura este último que "la ley no se aprobó por el grupo que la presenta".

"Qué problema hay por presentar enmiendas, se corrige y listo. Niguno de los defectos que pueda tener la ley es insusceptible de ser justificado en el trámite de enmiendas y si los diputados no son capaces de elaborarlas están los letrados para hacerlo", dijo Arias, que insiste en que únicamente con que se dejase vigente el inventario de sonidos y olores, la norma ya sería de gran utilidad.

En este sentido el portavoz de Asturias Hay un acoso a la actividad agraria y es uno de los problemas principales de los que mantienen una actividad agraria y una ley como esta evitaría muchas de las denuncias.

Por eso quieren hacer un nuevo intento y que la norma salga adelante, aunque el texto sigue siendo el mismo y sólo corrige el lenguaje inclusivo. "Es una Ley sin ideología y necesariamente buena para el campo", dijo Valladeres.

Ha explicado que solicitaron una reunión con los tres grupos que se opusieron a la tramitación de la Ley para ofrecer que fueran ellos quienes la tramitaran con los matices que quisieran.

"Covadonga Tomé, que durante la reunión demostró no recordar en detalle los argumentos esgrimidos en contra de la tramitación, se desentendió de la idea arguyendo que no le parecía un tema importante; la diputada de IU-Convocatoria por Asturies Delia Campomanes, mostró en la reunión un claro interés en la propuesta, asumiendo el relato y la procedencia de la Ley, pero nos dijo que debía consultarlo antes tanto con su grupo como con el PSOE, por ser socios de gobierno, y que nos respondería en una semana y después de un mes, seguimos esperando su respuesta. Por último, a través de una llamada telefónica el PSOE nos transmitió que seguían sin contemplar el apoyo a esta Ley, que consideraban que no aportaba nada para resolver lo que ella definió como problemas vecinales", explicó Valladares.

Sin embargo los ganaderos consideran que el problema sigue en aumento, con cada vez más presencia de personas que proceden del ámbito urbano y que muchas veces tienen una sensibilidad que no se adapta ni respeta las características intrínsecas del medio rural, especialmente referidas a los ruidos y olores que genera la actividad agraria de los pueblos.